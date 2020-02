A chapa Manuela e Rossetto cria uma possibilidade tangível de vitória da esquerda e do progressismo em Porto Alegre.

Esta unidade abre uma perspectiva real de Porto Alegre voltar a ser a capital do Orçamento Participativo, da pluralidade, da diversidade, da cultura popular, do povo dentro do orçamento da Prefeitura.

Manuela e Rossetto são a esperança de que Porto Alegre poderá voltar a ser um recanto para o encontro e para a confluência dos povos de todo o mundo que aqui voltarão a compartilhar os experimentos que afirmam que o mundo só será possível se for um mundo pós-capitalista, anti-patriarcal, anti-racista, radicalmente laico e plebeu, ecosocialista, igualitário, libertário, plural, comunitário, feminista, democrático e, também, fundado na verdade.

Com as políticas exemplares que, com seus talentos e experiência Manuela e Rossetto executarão no Paço Municipal, Porto Alegre assumirá a vanguarda do combate ao fascismo e à barbárie Moro-Globo-bolsonarista não só desde uma perspectiva política e cultural, mas também através do exemplo de governar, eticamente superior e modelar.

Por isso, eleger Manuela e Rossetto é a prioridade que nos convoca.