Eleições proporcionais: as cartas já estão na mesa

Levantei os dados referentes aos 1.522 candidatos a deputado federal por São Paulo, registrados no site do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 23/08.

Ponderando sobre as novas regras eleitorais, o potencial de votos dos partidos políticos participantes, o potencial de votos de cada candidato, seus dados financeiros, o grau de instrução de cada um e a sua penetração nas redes sociais, fiz uma análise visando vislumbrar os resultados das eleições de 02 de outubro. Concluí que, das 32 siglas participantes, somente 12 partidos e 3 federações partidárias elegerão deputados federais.

O PL, que entrou na disputa com 71 candidatos, possui em torno de 20 candidatos com potencial de voto para se elegerem. Alguns ainda não foram testados nas urnas, como é o caso de Frederick Wassef e de Mario Frias. O partido provavelmente elegerá 15 deputados. Os nomes que considero mais prováveis são: Eduardo Bolsonaro, Tiririca, Pastor Marco Feliciano, Policial Katia Sastre, Capitão Augusto, Marcio Alvino, Capitão Derrite, Luiz Phillipe de O Bragança, Paulo Freire da Costa, Rosana Valle, Jefferson Campos, Coronel Tadeu, Miguel Lombardi, Missionário José Olímpio e Carla Zambelli.

A federação PT/PCdoB/PV, deve alcançar um número de 12 eleitos, todos do PT. Provavelmente: Jilmar Tatto, Rui Falcão, Carlos Zarattini, Nilton Tatto, Pedro Tourinho, Luiz Marinho, Alexandre Padilha, Arlindo Chinaglia, Thiago dos Reis, Paulo Teixeira, José Americo e Iara Bernardi. Nomes como Vicentinho e Orlando Silva (PCdoB), ainda bons de votos, nas últimas eleições apresentaram votação em queda.

A Federação PSOL/REDE, que tem Guilherme Boulos e Marina Silva entre os seus 60 candidatos, deverá ter, como limitante ao seu intento de eleger uma grande bancada, um pequeno número de candidatos com potencial de votos compatível à regra 80/20, que disciplina os cálculos das sobras. Acredito que consiga eleger 5 ou 6 deputados: Guilherme Boulos, Marina Silva, Sâmia Bomfim, Luiza Erundina e Ivan Valente. Uma possível sexta vaga seria preenchida por Sônia Guajajara, Erika Hilton ou João Paulo Rillo. Sônia ainda não foi testada de forma direta nas urnas, Erika Hilton precisará de um incremento de mais ou menos 50% de votos em relação à sua última eleição e João Paulo Rillo não tem alcançado as suas melhores votações.

A Federação PSDB/CIDADANIA possui 11 candidatos com alto potencial de votação. Diferentemente do PL e da Federação Brasil da Esperança, o partido não deverá ser beneficiado pelos votos de legenda. Minhas análises apontam para 7 eleitos. Pressuponho a eleição de José Serra, Joice Hasselmann, Ricardo Tripoli, Paulo Alexandre Barbosa, Carlos Sampaio, Arnaldo Jardim e Alex Manente.

O REPUBLICANOS deve ficar com outras 6 vagas, com possibilidade de serem ocupadas por Celso Russomanno, Marcos Pereira, Ricardo Izar, Vinicius Carvalho, Roberto Alves e Milton Vieira. Há ainda a expectativa de Douglas Garcia ou Renata Banhara ocupar uma das vagas.

O UNIÃO, com 9 candidatos com grande potencial de votos, deve ficar com 4 vagas. Preenchidas por Kim Kataguiri, Alexandre Leite, Reinaldo Alguz e David Soares. Os candidatos Felipe Becari ou Eli Corrêa Filho também têm chances de ocupar uma delas. O partido conta também com Rosângela Moro, uma incógnita em virtude das ameaças de impugnação de sua candidatura.

O MDB provavelmente ficará com outras 4 vagas, preenchidas por Baleia Rossi, Enrico Misasi, Delegado Palumbo e Alberto Mourão.

O PODEMOS, acredito, venha a ocupar 4 vagas com os nomes de Daniel José, Renata Abreu, Heni Ozi Cukier e Bruno Ganem.

O PSB tem a possibilidade de conquistar 3 vagas, com Tabata Amaral, Jonas Donizette, Augusto de Arruda Botelho ou Rodrigo Agostinho.

O PSD tem potencial para ocupar 3 cadeiras, com Marco Bertaiolli, Cezinha de Madureira e Flavinho.

O PP pode ficar com 2 vagas, a serem ocupadas pelo Coronel Telhada e Fausto Pinato ou Delegado Bruno Lima.

Outros quatro partidos têm possibilidade de conquistar uma 1 vaga cada. O PATRIOTA, com André do Viva, o SOLIDARIEDADE, com Paulinho da Força, o PSC, com Gilberto Nascimento e o NOVO, com Fernando Holiday ou Adriana Ventura. Caso uma dessas três siglas não consiga eleger ninguém, o PL leva mais uma vaga, que provavelmente será ocupada por Luiz Carlos Motta.

