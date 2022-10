"Lula é a promessa de dinheiro a partir de 2023, mas quem está com fome precisa do dinheiro agora", destaca Alex Solnik edit

O dado mais preocupante do Datafolha de ontem é a queda de Lula e a ascensão de Bolsonaro no segmento que recebe o Auxílio Brasil.

Três parcelas já foram pagas. O eleitor que viu essa grana cair do céu não quer perder as duas parcelas faltantes, de novembro e de dezembro. Se Bolsonaro não ganhar - pode pensar ele - pode ficar zangado e cancelar as duas parcelas que faltam. É melhor votar nele para não correr esse risco.

O que mais preocupa é que esse fator Lula não controla, nem a campanha tem como combater. A única coisa que pode dizer ao eleitor é: pegue o dinheiro e vote no 13.

Mas como afastar o temor de que as parcelas não serão pagas se Bolsonaro perder? Lula é a promessa de dinheiro a partir de 2023, mas quem está com fome precisa do dinheiro agora. E se Bolsonaro cortar as duas parcelas, Lula não tem o que fazer.

Eleitor com fome vota com o estômago, não com a cabeça.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

