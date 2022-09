Eleitor do Rio: você já foi à Disneylândia?

Apoie o 247

Vejamos os fatos: “Em novo depoimento no curso do processo da Operação Catarata, que investiga fraudes na prefeitura e no governo do Rio, o ex-assessor do governador Cláudio Castro (PL) Marcus Vinícius Azevedo da Silva voltou a associar o chefe do Executivo a recebimento de propina. Ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), Marcus Vinícius afirmou que Castro recebeu US$ 20 mil durante uma viagem à Flórida, nos Estados Unidos, quando ainda era vereador. O vídeo com este trecho do depoimento foi divulgado no portal UOL. O caso está sob sigilo. O EXTRA não conseguiu confirmar se o delator entregou ao MP documentos que corroborem sua versão.”

Ir à DISNEYLÂNDIA foi um dos passeios “financiados” no caso supracitado.

O Rio de Janeiro continua lindo em sua geografia. Porém a cidade que já fora a capital do Brasil está em seu estertor social e portanto político. Há gente morrendo nas ruas: de fome. Há crianças nascendo para retroalimentar o tráfico. A escola pública é troféu politiqueiro partidário; e as baixas por assaltos e balas “perdidas” já se tornou lugar comum.

O panorama (na cidade do Rio de Janeiro) não é de cartão postal, nem para inglês ver. Eu mesma, em 23 de julho fui ao lançamento do livro do jornalista Rodrigo Vianna; na ABI, no histórico encontro do BRASIL 247; e ao sair, quando desci para pegar um táxi de volta á casa...quase fui assaltada. É minha gente...A vitrine do Brasil está opaca pelo crime e pela vilania. No comando governamental existem desmandos e corrupção; que é o que aparece expresso no primeiro parágrafo.

O povo carioca e fluminense não aguenta nenhum dia de estado policialesco regado à insegurança. O Império da aporofobia e a perseguição aos professores precisam sair de cena do palco da cidade maravilhosa e dos outros 91 municípios que compõem o segundo Estado mais populoso do Brasil, com quase dezoito milhões de habitantes.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

