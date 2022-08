Apoie o 247

Chicote do Pessoa

Em 2 de outubro, remover o lixo da presidência

Por José Pessoa de Araújo (candidato a vice-governador da Paraíba pelo PCO)

Dois de outubro está próximo

O povo vai decidir

Se quer um governo fascista

Ou quer voltar a sorrir

Com um homem que veio da roça

Que sabe o Brasil gerir

Esse genocida imundo

É uma desgraça total

Além de ser um ladrão

Teve a cara de pau

De dizer que a esquerda

É da corrente do mal

Vamos remover esse lixo

Para um lugar bem distante

Essa coisa execrável

É idiota, ignorante

Que tem o mesmo valor

De bosta de um elefante

Essa burguesia podre

Não suporta a ascensão

De um pobre operário

Ter acesso a educação

Quer manter o povo humilhado

Sem nenhuma proteção

Vamos lutar com firmeza

Sem medo e com vontade

Essa elite safada

Quer o pobre amordaçado

Com uma bola de ferro

E os dois pés amarrados

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

