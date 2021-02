Em fevereiro… não tem carnaval

“Não vai haver mais Escola de samba, não vai

Chora o o tamborim

Chora o morro inteiro

Favela, Salgueiro

Mangueira, Estação Primeira

Guardai os vossos pandeiros, guardai

Porque a Escola de Samba não sai” (Herivelto Martins)



A Escola de Samba continua, mas não entrou na avenida, e, talvez não entre nesse ano.



"Quem me vê sempre parado, distante

Garante que eu não sei sambar

Tou me guardando pra quando carnaval chegar” (Chico Buarque)



Pois é, o carnaval chegou, mas não veio!



“Não deixe o samba morrer

Não deixe o samba acabar

O morro foi feito de samba

De samba pra gente sambar” (Edson Conceição e Aloisio Silva)



O Samba não vai morrer, mas não apareceu, e acabou a vacina no Rio e todo mundo “sambou”.



“Leva meu samba

Meu mensageiro

Esse recado.. (Ataulfo Alves)



“Eu sou o samba

Sou natural daqui do Rio de Janeiro

Sou eu quem levo a alegria

Para milhões de corações brasileiros” (Zé Keti)



Mas a alegria deu lugar ao choro que o presidente mandou engolir.



"A tristeza é senhora

Desde que o samba é samba, é assim

A lágrima clara sobre a pele escura

A noite, a chuva que cai lá fora



Solidão apavora

Tudo demorando em ser tão ruim

Mas alguma coisa acontece

No quando agora em mim

Cantando em mando a tristeza embora



O samba ainda vai nascer…” (Caetano Veloso e Gilberto Gil)



“Mas pra fazer samba com beleza

É preciso um bocado de tristeza

É preciso um bocado de tristeza

Senão, não se faz um samba não…" (Vinicius de Moraes)



“O samba ainda não chegou

O samba não vai morrer” (CV e GG)



"Apesar de você” (CB)





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.