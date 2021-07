Emmanuel Macron e o esqueleto no armário dos bourbons

As idiossincrasias dos Estados responsáveis pelos fatos históricos mais significativos, na Europa pós renascimento, não raro os jogam em situações um tanto constrangedoras. Não estou falando aqui das derrubadas (recentes, durante o movimento Black Lives Matters) de estátuas de reis em poses imponentes, conquistadores impávidos sobre o lombo de alazões e tantos outros, outrora heróis, identificados por carniceiros covardes, escravagistas e não raro genocidas. As dominações imperiais do passado tampouco ficam atrás e não se pode contá-las sem ter que eventualmente envergonhar personagens, datas, até mesmo Estados inteiros. Bom... A França, um dos países a usufruir do continente africano por alguns séculos após a renascença, passou por certo constrangimento no mês passado ao revisitar o tumultuado século XIX, em especial dois eventos, distantes décadas um do outro, porém, conectados em tudo: A MORTE DE NAPOLEÃO BONAPARTE e a COMUNA DE PARIS. O bicentenário do primeiro foi comemorado. Já os 150 anos da comuna, Macron disse que não comemoraria.

Napoleão Bonaparte destronou reis, decapitou indivíduos de casas monárquicas tradicionais e mudou a face da Europa pós-Revolução francesa. Feitos que o mitificaram dentro e fora da comunidade francófona e sua lenda persiste, embora esteja longe de ser uma figura de análise simples... Na base da síntese humilde dos eventos que ligam a ascensão da família Bonaparte a alguns dos tronos mais tradicionais na Europa está a revolução francesa. Ao instituir a mobilidade de classes na Declaração dos Direitos do Homem, ato sem o qual Napoleão jamais chegaria ao posto de General. Depois do rei guilhotinado ele apostou que o antigo regime estava morto, embora sua ideia de Revolução fosse outra... Acontece que as casas reais europeias temeram revoluções em seus países e atacaram a França por todos os lados, no intuito de restituir o antigo regime, criando o terreno perfeito pra o então jovem militar brilhar. Ele foi conquistando batalha após batalha e Paris só falava dele. Aos 26 anos já havia derrotado o império húngaro e fechado as rotas comerciais para os ingleses. Mas como disse, a síntese indispensável à concatenação dos dois eventos não me permite ir além. Uma vez popular, Napoleão dá um golpe de estado e decreta um novo regime, o consulado. (inspirado no romano. Napoleão e suas ganas de Alexandre da Macedônia e Júlio César...) O consulado trouxe um período de relativa paz. Bom, mas e se Napoleão morresse? Os burgueses temiam a volta dos Bourbons ao poder. Certamente os perseguiriam por terem cortado a cabeça do rei. No entanto, o protetor eventual dos burgueses estava a postos, ávido para cumprir o seu trabalho. Dá um outro golpe e se proclama imperador dos franceses. E deu certo no início: reformas, um código civil único ao país, desenvolvimento econômico e expansão territorial. Mas nem tudo foram flores: ao declarar que “a revolução havia acabado” ele também restaurou a escravidão e o patriarcado, explícito no seu código civil, então imitado Europa afora no século XIX. Gozando de poder e reputação, Napoleão tenta invadir a Rússia. É derrotado. Enfraquecido, novas coalizões de velhos inimigos atacam-no. É forçado a abdicar, mas depõe o Bourbon que ganhara seu cargo apenas um ano depois, quando é novamente derrotado em Waterloo e ruma ao exilio, morrendo rejeitado e isolado alguns anos depois. Em 1815 a França fez acordos, perdeu mais de 1,7 milhões de soldados e era menor do que quando ele assumiu. (várias colônias foram perdidas). Os Bourbons voltam ao poder com Luís XVIII, que após a morte deixa Carlos X, que tenta um golpe absolutista e é deposto, dando lugar a Luís Felipe, o rei Burguês. Esse governa para a burguesia financeira e após dezoito anos no poder deixa o país a beira do caos. No ano de 49 é deposto e a burguesia se cansa dos reis. A República é proclamada e... Adivinhem quem ela ajuda a eleger presidente? Um sobrinho de Napoleão Bonaparte, que mais tarde dá um golpe e se proclama Napoleão III, imperador dos franceses. Após quase vinte anos no poder o imperador joga o país numa guerra contra a então Prússia e é derrotado, causando a perda de territórios e a assinatura de um armistício que acabou com o tesouro público. Deposto, é então proclamada a terceira república. As tropas prussianas sitiam Paris que resiste (cercada por canhões comprados com o dinheiro de seus próprios moradores) à fome, comendo até mesmo os animais do zoológico, e ao inverno. Os deputados convocam eleições e adivinhem quem faz a maioria no parlamento? Os monarquistas, tendo como primeiro ato restaurar a prisão civil por dívidas de aluguéis e cortar o salário da guarda nacional, uma espécie de polícia da época. Ainda aceitam que as tropas prussianas desfilem na champs-Ėlysées... Temendo que seus canhōes caíssem nas mãos dos inimigos a população parisiense, de maioria republicana, os escondem. A um general francês é dado ordem de ir buscá-los. A população se recusa a entregá-los e o general ordena que seus soldados disparem. Os militares se recusam e a chama da revolta está acesa. Foi nesse cenário, quase cem anos após a revolução burguesa, após inúmeras guerras, golpes, desperdícios de vida e dinheiro público que surge a comuna de Paris. Dois meses de governo popular, exercícios de igualdade, voto, liberdade de credo e gênero, focados na resolução dos problemas básicos dos “federados”. A solução para o fim da guerra civil francesa foram as tropas do parlamento monarquista se aliarem aos invasores alemães até recuperarem a capital, fuzilando e brutalizando os federados.

A bandeira da comuna era vermelha, para simbolizar o sangue derramado dos jovens franceses nas inúmeras guerras após o período revolucionário. Pelo jeito, Emmanuel Macron quer que essa flâmula do sangue alheio permaneça jogada no fundo dos armários dos burgueses e seus reis Bourbons. Celebrar quem levou o povo aos campos de morte e à fome e, ao mesmo tempo, impedir que a memória daqueles que lutaram por comida e liberdade seja também lembrada, é a chave que insiste em trancar esse armário macabro. VIVA A COMUNA DE PARIS!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

