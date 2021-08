Entre quatro paredes,

Altas e altivas como sentinelas

Coercitivamente coerentes, coesas e compactas

Como vértebras de concreto

Como punhos de barro esturricado

A reter o caos de areia da vida

E a encapsulá-lo com a paralisia do decreto

Como a verdade cinza da borboleta coagulada em âmbar:

assim são as paredes que me resguardam do frio

sem me acalentar.

Testemunhas oculares sem rosto

Pedras sem boca que engolem a própria Medusa.

A hierarquia é a razão de ser da parede.

A rebelião de um único tijolo a deixa banguela

E chega até mesmo a descalçar seus pés de barro.

A parede de vidro é

Translúcida como não podemos ser

Lúcida como tememos ser

Frágil como nós somos.

Cansado e suado, eu me escoro na parede de costas frias.

Excitado, eu a escoro na parede;

Suado, eu me escoro na parede quente de suas costas.

Parede de alvenaria: nudez.

Toda nudez será castigada: parede de alvenaria da favela.

Parede lisa e limpa: mentiras.

Parede turva: tentativa de ser sincero.

Uma lacuna na parede: chance!

Infiltração na parede: será que ela tá desconfiada?

Fissuras pela parede: eu me lembro.

Rachaduras pela parede: já não consigo esquecer...

Mofo e nódoas pela parede: tempo.

Parede de areia: ampulheta.

Parede imemorial: tradição.

Parece pichada: contradição.

Parede tombada: tradição (tese), contradição (antítese)

e (contrar)revolução [síntese(s)].

O acaso (cego ou caolho?) encontra

Entre os escombros da parede

Dois estilhaços que selam a (re)união do tijolo:

eu e ela de mãos dadas.

O ocaso (antes ele fosse cego...) não deixa de encontrar

Entre os escombros da parede

Dois estilhaços irreconciliáveis do tijolo: ela se despede de mim.

Parede indestrutível: simulacro de vida.

Encafifado (e emparedado), meu filho me pergunta:

“Quer dizer, então, papai, que as paredes antiterromotos do Japão, que sacolejam como varas de bambu, são mais reais que a parede paradona da nossa casa?”.

Parede crivada de balas: batalha.

Parede rebocada: perdão.

“Dos escombros a uma nova parede!” – prega o profeta.

Da parede a novos escombros: pregam o profeta.

Dos escombros a uma nova parede: paz, isto é, trégua – arremata a história.

Dos escombros a uma nova parede: esperança – arrevive a poesia.

Entre quatro paredes,

Sherazade e o rei Schariar, em quarentena, por 1001 noites.

Entre quatro paredes,

Ali Babá e os quarenta ladrões em quarentena perpétua.

Entre quatro paredes: ímpeto.

Entre quatro paredes: tédio.

Entre quatro paredes: sussurros.

Entre quatro paredes: gritos.

Entre quatro paredes: taras.

Entre quatro paredes: traição.

Entre quatro paredes: vigor.

Entre quatro paredes: Viagra.

Entre quatro paredes: taquicardia.

Entre quatro paredes: braquicardia.

Entre quatro paredes: êxtase.

Entre quatro paredes: ultraje.

Entre quatro paredes: intimidade.

Entre quatro paredes: intriga.

Entre quatro paredes: confissão.

Entre quatro paredes: delação.

Entre quatro paredes: ardor.

Entre quatro paredes: rancor.

Entre quatro paredes: afeto.

Entre quatro paredes: desafetos.

Entre quatro paredes: companheira.

Entre quatro paredes: comparsa.

Entre quatro paredes: companheira.

Entre quatro paredes: cúmplice.

Entre quatro paredes: comunhão.

Entre quatro paredes: cisão.

Entre quatro paredes: amor.

Entre quatro paredes: masmorra.

Entre quatro paredes: crime.

Entre quatro paredes: castigo.

Entre quatro paredes: trono.

Entre quatro paredes: exílio.

Entre quatro paredes: criação.

Entre quatro paredes: coação.

Entre quatro paredes: berço.

Entre quatro paredes: luto.

Dos escombros a uma nova parede: fé.

Da parede aos nossos escombros: vida.

*Ilustração da artista visual Luanna Falcão. Siga o Instagram da Luanna: https://www.instagram.com/luanna.artworks/

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.