Entre sermos soberanos ou colônia

No jogo de gigantes, aonde não há inocentes, os países se colocam diante de duas opções: ou afirmarão sua soberania ou serão colônias abdicadas de seus destinos edit

Apoie o 247

ICL

A história da humanidade é cíclica. Os processos de desculturalização e aculturação para a dominação ideológica econômica e social seguem o fluxo inexorável das imposições. Continuamos na lógica onde os fortes mandam e dominam; afinal, fomos convertidos à servidão voluntária de mentes e almas colonizadas.

Passados setenta e sete anos da 2ª Guerra Mundial que teve como um dos saldos a elevação dos EUA como superpotência econômica e militar, assim como a URSS. Entretanto, com o fim da URSS, em 1990, os americanos enfim dominaram o mundo unipolarmente impondo suas vontades e seus desejos, muitos dos quais impublicáveis.

Hoje, passamos por mudanças profundas com a China despontando como potência econômica e tecnológica, tirando dos EUA sua hegemonia planetária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Movimentos estes que geram grande instabilidade no mundo, inclusive, com guerras e ameaças catastróficas de um conflito nuclear. Tio Sam, seja em administrações republicanas ou democráticas, não abre mão de ser xerife do mundo e estabelecer suas vontades que gerem dividendos imensuráveis às suas empresas e ao seu Governo, afinal, na lógica capitalista o que vale é o capital. Tudo absolutamente tudo é dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste jogo de gigantes, aonde não há inocentes, os países se colocam diante de duas opções: ou afirmarão sua soberania ou serão colônias abdicadas de seus destinos, servindo ao imperialismo ou ao jogo da geopolítica; embora, no caso da China, não há pretensão imperialista, pois o socialismo chinês é para a China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nós, latino-americanos e brasileiros, sabemos bem a que geopolítica nos levou. Fomos vítimas de golpes militares no auge da Guerra Fria, onde torturas, assassinatos e desaparecimentos foram praticados e legitimados pelas mentes colonizadas de parte de nossas Forças Armadas e de nossas classes dominantes.

Mais recentemente sofremosoutro golpe, agora mais sofisticado e impetrado pela Lava-Jato. Michel Temer, Eduardo Cunha, entre outros, hoje “ilustres democratas”, e como pano de fundo o Pré-Sal e a Petrobras, e a nossa soberania, isso tudo cumprindo o papel de vassalagem dos inquilinos da Casa Branca. Pagamos e continuamos pagando caro pelo golpe de 2016, coexistimos com parte de nossas elites apátridas, colonizadas na alma, que não titubeiam em vender ou liquidar nosso patrimônio e nosso destino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estamos em um processo eleitoral importantíssimo, inclusive, com ameaças de golpes e riscos à nossa democracia recentemente agredida, e temos a decisão: ou seremos soberanos ou colônia.

Devemos lutar, pois Tio Sam é a geopolítica. Não permite ilusões e inocentes neste mundo bélico, perigoso e disputado, onde os destinos de nosso povo estão em jogo, ou melhor em grande risco.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.