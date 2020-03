É para ficar escandalizado quando se percebe que não houve reação à altura das falas dos empregados do presidente, assim como ao fato que fomentou a acusação ao presidente edit

É para ficar escandalizado quando o Presidente da República é acusado de fomentar manifestação popular contra a democracia.

É para ficar escandalizado quando se sabe que essa acusação ao presidente vem a reboque de considerável número de falas semelhantes, da parte de seus assessores.

É para ficar escandalizado quando se percebe que não houve reação à altura das falas dos empregados do presidente, assim como ao fato que fomentou a acusação ao presidente.

É para ficar escandalizado quando a acusação de que se está chamando o povo para pedir o fechamento do Congresso Nacional, não consegue promover nenhuma reação, à altura, do Congresso Nacional.

Assim como não reagiram às falas, anteriores, dos empregados do presidente.

É para ficar escandalizado quando a acusação de que se está chamando o povo para pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, não consegue promover nenhuma reação, à altura, do do Supremo Tribunal Federal.

É para ficar escandalizado quando a gente se dá conta de que pessoas que, só por causa da democracia, estão onde estão, se levantem contra a mesma, imputando à democracia a culpa por sua incompetência.

Atentar contra a democracia é crime. Portanto, todos os estes que contra ela falaram, da posição que ocupam, deveriam ter sido presos em flagrante. Porém, sequer foram advertidos segundo o crime que cometeram.

A Bíblia diz que os magistrados estão onde estão para condenar os malfeitores, isto é, aos que, comprovadamente, cometeram crime.

Todos os que atentam contra a democracia cometem crime. Espera-se que as autoridades competentes, ao menos, os acione.

A sociedade brasileira não pode aceitar ser chantageada, nem pode permitir que governantes incompetentes tentem torná-la cúmplice de sua falência política.

Estão tentando reconstruir a senzala… Temos de tomar a casa grande!