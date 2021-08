Escravos da notícia

“O tolo tem pavio curto e explode na hora, mas o prudente ignora o insulto e mantém a calma”. (Pv. 12:16)

Alguém já disse que na era globalizada, a desinformação deveria ser considerada um pecado mortal. O fato é que ela chegou. Cabendo a nós aprendermos a conviver com a mesma.

PUBLICIDADE

A queda do Muro de Berlim e o esfacelamento do Estado Soviético, fruto da Perestroika, contribuíram para que as relações internacionais mudassem por completo. Nada é como antes. Até o conceito de cidadania sofreu modificações. Aos poucos o cidadão deixou de ser visto e entendido pelo âmbito local, passando para esfera global. Embora vivamos no território, muitos acreditam que estamos “desterritorializados”.

De repente, não mais que de repente como dizia o “poetinha”, estamos vivendo a época da sociedade em rede. Aproximando-nos e ao mesmo tempo nos separando cada vez mais. Atualmente, basta que nos conectemos a internet para obtermos notícias na hora.

PUBLICIDADE

O avanço da informação em tempo real afetou diretamente os jornais impressos. Agora na era digital, se foi o tempo em que esperava o outro dia para ter acesso às notícias. O fato é que a linguagem digital chegou e levou o ser humano a adaptar-se a ela. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, assistimos um distanciamento entre as pessoas. Tornou-se comum as pessoas estarem próximas, mas a preocupação encontra-se no telefone celular. Assim, o silêncio reina entre elas, não havendo espaço para conversa, já que as atenções estão voltadas para os grupos de aplicativos em seus aparelhos telefônicos.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.