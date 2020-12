Esquerda decide ser subalterna a um setor do golpe contra outro setor golpista

Ao se aliar com os golpistas, o PT se alia com quem quer ver o partido extinguido e cassado e, assim, dá um tiro no próprio pé edit

Por Juca Simonard

Na crise política da direita pelo poder do atual regime, a esquerda decidiu ser subalterna a um setor golpista contra um outro setor do golpismo. Que o PSB e o PDT se unam ao bloco de Maia (DEM) na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados, é compreensível - afinal são os partidos da face esquerda do golpe. O PCdoB é o principal porta-voz da frente ampla com os golpistas. Normal também...

Agora, o PT comete um grave erro. Já ficou claro, com o impeachment de Dilma Rousseff e a prisão e a suspensão dos direitos políticos de Lula, que do ponto de vista institucional o principal alvo dos golpistas é o PT, que tem apoio das grandes organizações dos trabalhadores - CUT, MST, etc.

Ficou claro também, com as eleições municipais, que a burguesia golpista quer isolar o PT através da política de “frente ampla”, fazendo o principal partido da esquerda brasileira perder seu protagonismo político, enquanto é perseguido pela ditadura da burocracia estatal reacionária (juízes, promotores, etc.).

Assim, o PT ao invés de propor uma campanha de denúncia sobre o esquema para manter golpistas no controle do Congresso nacional e fortalecer uma campanha de mobilização contra o golpe de Estado, decidiu se aliar com seus carrascos na Câmara. Ao invés de promover uma política independente para os trabalhadores, decidiu subordina-los aos seus principais inimigos: a burguesia venal, neoliberal e que sustenta o fascista Jair Bolsonaro.

A guerra entre o setor dito “democrático”, “civilizado” e “científico” contra o grupo “fascista”, “bárbaro” e “negacionista” é uma guerra entre quadrilhas. Na realidade, ninguém é civilizado, democrático e científico; são todos golpistas, bárbaros, fascistas e genocidas (como ficou claro com a pandemia da Covid-19).

Agora é o momento de romper com este tipo de aliança, lançar Lula candidato a presidente em 2022, mobilizar pelo Fora Bolsonaro e assim por diante. Ao se aliar com os golpistas, o PT se alia com quem quer ver o partido extinguido e cassado e, assim, dá um tiro no próprio pé.

Mas não só isso: se alia também com os piores inimigos dos trabalhadores. Maia foi o "general da Reforma da Previdência", segundo o próprio Bolsonaro, e está sentado em cima de mais de 50 pedidos de impeachment - e motivos não faltam para tirar o fascista do poder.

Isso para citar alguns exemplos.

O bloco "civilizado" é o principal responsável por Bolsonaro e se unificou contra o PT em 2018 para eleger o "bárbaro".

