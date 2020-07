Está passando a hora da Globo e o PSDB fazerem autocrítica

A Globo fez como o PSDB, não soube conviver com a democracia, com um partido com práticas republicanas no poder. Alimentou o ódio por ser o PT um partido diferente da ideologia que a Globo defende, um partido que mesmo sendo de outra ideologia governou de forma republicana, aceitando a oposição da mídia e não fez nenhum ataque à imprensa e à democracia. Por ódio e preconceito ao PT e a Lula a Globo fez acordo com a extrema direita. Essa extrema direita que odeia a diversidade, e que não aceita às classes sociais com menos desigualdade e por isso prega o extermínio dos adversários, principalmente os petistas.

Por isso é que a direita reacionária que chegou ao poder, porque a Globo e o PSDB romperam o contrato social e as regras democráticas tirando um partido eleito legitimamente pelo povo.

Agora que essa extrema direita ameaça a existência da Globo e das demais instituições democráticas é que o grupo dos Marinho percebeu o que fez, só que se desculpa com o PT, ao contrário, quer parecer condescendente, mas a realidade é que eles viram a cara do fascismo arreganhando os dentes e pronta para abocanhar quem entrar no seu caminho.

A Globo, assim como o PSDB, deve estar sentindo saudades do PT. Pode ser tarde para ela. Para o Brasil ainda dá tempo de corrigir o erro contra o Estado Democrático de Direito.

