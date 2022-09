Está se formando a onda da vitória do Lula no primeiro turno

Apoie o 247

A conjuntura eleitoral acelerou enormemente em favor da eleição do Lula no primeiro turno. É perceptível, nas ruas, um clamor democrático-popular que vai formando uma onda lulista nesta reta final da campanha.

A estafa com Bolsonaro só aumenta, na mesma proporção de crescimento do desejo de fim do pesadelo. O dia 2 de outubro, neste sentido, é visto como um alívio.

O show de horrores do Bolsonaro e das Forças Armadas no 7 de setembro sedimentou em amplos segmentos da sociedade brasileira o sentimento de cansaço e saturação com o desastre militar-bolsonarista.

A apropriação partidária e eleitoral desta data cívica nacional selou o isolamento político, social e institucional de Bolsonaro e do governo militar. E, por outro lado, expandiu com força a consciência, em vários extratos sociais, da necessidade de derrotar imediatamente Bolsonaro para encerrar de vez este ciclo de terror e tragédia nacional.

É notório o assombro causado na sociedade pela violência bolsonarista, que culminou no segundo assassinato bárbaro de um eleitor do Lula no intervalo de 50 dias.

Em modo desespero com a perspectiva de derrota já no primeiro turno, Bolsonaro e seus seguidores fanáticos vêm cometendo um desatino atrás do outro.

A agressão à jornalista Vera Magalhães, mais que um ataque pessoal, foi nomeada como de fato é: mais um grave atentado bolsonarista à imprensa e, portanto, mais uma evidência do alto risco à democracia que Bolsonaro representa.

Na tresloucada agenda internacional para participar do funeral da rainha Elisabeth II e da Assembléia Geral da ONU, Bolsonaro aumentou a vergonha mundial. Além de não conseguir melhorar seu desempenho com o uso partidário e eleitoral das agendas oficiais no estrangeiro, Bolsonaro ainda perdeu apoios de setores antipetistas engajados na sua campanha.

Lula é o beneficiário preferencial do eleitorado que majoritariamente reprova o governo militar e rejeita Bolsonaro.

A candidatura Lula, com desempenho consolidado ao redor de 50% dos votos válidos, é a destinatária natural da migração da intenção de votos das pessoas indecisas e de eleitores voláteis das candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet.

Ciro assiste à debacle da sua candidatura. Com a bolsonarização da sua campanha, militantes e dirigentes pedetistas se unem a ex-pedetistas, trabalhistas e brizolistas históricos que defendem o voto em Lula para elegê-lo já no primeiro turno.

É notável a receptividade da candidatura Lula nas ruas. Um clima receptivo como há anos não se via, devido ao ódio antipetista propagado pela elite dominante e sua mídia. Nas ruas, há um clima de entusiasmo e confiança na vitória do Lula para encerrar o pesadelo bolsonarista.

As pessoas – das mais simples às mais intelectualizadas – percebem com lucidez o risco que representa postergar para o segundo turno a eleição do Lula, que pode ser conquistada já no primeiro turno.

A população está atenta, tem consciência de que Bolsonaro e os militares pretendem avacalhar a eleição. As pessoas entendem perfeitamente que a vitória do Lula já no 2 de outubro é o principal remédio para evitar o caos e o tumulto militar-bolsonarista.

Está se formando a onda lulista para garantir a vitória do Lula no primeiro turno. Os comícios empolgantes que Lula realizou nos Estados do sul na última semana relembram os comícios memoráveis das grandes vitórias democráticas e progressistas que vivenciamos.

A extraordinária onda democrática, popular e antifascista que toma conta de todo país nesta etapa derradeira da campanha pode se transformar num gigantesco tsunami em defesa da democracia e do povo brasileiro.

O começo do fim do pesadelo fascista está a 11 dias de distância.

