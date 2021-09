Apoie o 247

REFÁBULA

A tartaruga apostou mais uma corrida com a lebre. Como das outras vezes, a lebre saltou na frente e ganhou distância. Ficou tão adiante que parou à sombra de uma árvore e adormeceu. Vendo-a dormindo na beira da estrada, um grupo de mendigos famintos a apanhou. Logo, a lebre foi transformada em guisado. A tartaruga, perto da linha de chegada, também foi avistada pelos mendigos. Mataram-na a pauladas e prepararam uma caldeirada. A prova foi cancelada pelos organizadores.

A ÁGORA É NOSSA

Todo dia, o filósofo grego fazia uma caminhada e entrava em altas elucubrações. Certa manhã, distraído, não viu um poço e caiu lá dentro. Uma dama ateniense, presenciando a cena, desatou a gargalhar. Conclusão: nem toda piada sobre filosofia precisa ser erudita e sofisticada.

STF

“Lá, naquele cuvivo, comendo do munício e obrando de alvanéu, ele vive muito distante da zina. Mas não venham lhe remocar. Apesar de tudo nunca foi baquista, nem de errores pelo mundo. Nunca foi de sirgar. Provoca-me ginge a vida desse abnóxio que sobrevive na lama feito um cancrívoro. No entanto, não é de zumbir-se, muito menos de atossicar. Toca a vida de modo leve, estinhando colmeias. E, como todos sabem, mancando, já que é um náfego. A léguas do alcantil, de tristura, passa dias e noites a cainhar. Não, meus senhores, não é necessário ser um haruspice para absolver este homem.”

PERSONAGEM

Um dia, sei lá quando, nem a que horas, uma pessoa que não sei o nome entrou nesta história. Uma pessoa nem mal, nem bem apessoada. Com olhos, nariz, boca, ouvidos distribuídos pela cabeça. Ouvia, falava, gesticulava, bocejava, andava, sentava-se. Ficou um tempo no interior da narrativa. Depois de não sei quantas horas, notou que tinha errado de texto. Assim como entrou, saiu. O Godot não era, ninguém o estava esperando.

EXAGEROS

O peixinho de aquário treinou durante meses salto em altura. Fazia-o sempre nas madrugadas para não descobrirem sua intenção de pular fora. Numa dessas noites chegou o momento crucial. Encolheu-se todo, tomou impulso, e se projetou para o exterior da prisão. Depois de promover um arco, foi descendo até cair na boca do gato.

Seu vizinho de aquário, ao ver o ocorrido, disse de si para si: “até esporte demais é prejudicial à saúde”.

HIPOCONDRIA

O primeiro foi seu pai: nefrologista, curou-a de uma enfermidade renal. O segundo, seu irmão: clínico geral que descobriu seu sopro no coração. O terceiro foi aquele que Tereza deu a mão por ser um afamado endocrinologista que hoje monitora sua diabete.

DECISÃO

Foi quando o verme disse à lombriga:

- Quer saber? Prefiro ficar nessa merda do que ir pro exterior.

