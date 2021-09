Ex de Bolsonaro, que já o acusou de roubo e ameaça de morte, vai à CPI

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Estrela do recente noticiário político-policial por sua atuação no esquema da rachadinha no gabinete do filho 02 de seu ex-marido e por ter se mudado para uma mansão, em Brasília, sem apresentar condições financeiras para tal, com o 04, seu filho com o presidente, Ana Cristina Valle Bolsonaro foi convocada pela CPI da Covid para explicar suas relações com o lobista Marconny Albernaz Faria, que, entre outros rolos federais, ajudou a enroladíssima Precisa em negócios com o ministério da Saúde.

A quebra de sigilo do celular revelou que ele lhe enviava currículos de candidatos a cargos no governo para ela encaminhar aos canais competentes.

A oitiva de hoje revelou que ele era uma espécie de conselheiro empresarial de Jair Renan, o 04, a quem ajudou a abrir uma empresa, recebia em festas de arromba em sua casa e no camarote de quem, no Estádio Mané Garrincha, ele promoveu sua última festa de aniversário.

Marconny também é amigo da advogada Karina Kufa que, além de defender Bolsonaro na Justiça foi uma das organizadoras da tentativa frustrada da criação de um partido para Bolsonaro chamar de seu.

Ana Cristina já acusou Bolsonaro, em 2008, logo após a separação depois de dez anos de casamento, de ter roubado de seu cofre, numa agência do Banco do Brasil, suas jóias, dólares e reais, que somavam R$1,6 milhão, o que registrou em boletim de ocorrência na 5a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.

Em 2011, contou ao vice-cônsul brasileiro em Oslo, Mateus Henrique Zoqui ter fugido para a Noruega, com seu filho e seu novo companheiro, após receber ameaças de morte de Bolsonaro.

Em novembro de 2011 eles fizeram um acordo judicial acerca da guarda do 04 e ela passou a elogiá-lo.

Não se sabe se mentiu ao acusá-lo ou ao inocentá-lo.

