ICL

Marina Silva é a prova de que, na política, existe redenção mesmo para quem, uma vez, tenha, em processo de Ciro-gomizacao, optado pelo suicídio político e destruição de sua trajetória.

Com uma história de vida incrível, a ex-empregada doméstica que foi alfabetizada apenas aos 16 anos e militou ao lado de Chico Mendes, ocupou altos cargos na República, como Senadora e Ministra de Estado.

No entanto, Marina cometeu erros, aparentemente, imperdoáveis que culminaram no apoio a Aécio Neves no segundo turno em 2014 e dois anos mais tarde, como líder de seu partido, a orientação para votação pelo golpe de Dilma.

Mas, diferentemente de Ciro Gomes (quem?) que cavou cada vez mais fundo sua própria cova ,enquanto pode e teve visibilidade, a acreana voltou a suas origens ideológicas, apoiou Lula, e agora ocupa novamente o cargo de Ministra que já havia ocupado.

Muito bem, Marina! Não esqueceremos os erros, mas é mais uma reviravolta em sua carreira. Os mentecaptos que se recolham ao ostracismo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

