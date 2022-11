Ey, FIFA, VTNC

Apoie o 247

A FIFA, que há uns meses decidiu excluir a seleção da Rússia da sua participação na copa de Qatar 2022 por razões políticas, impede hoje, sob pena de punição severa, aos jogadores de todas as seleções a se manifestarem contra os abusos aos direitos das mulheres, da comunidade lgbtqia+ e dos trabalhadores migrantes, cometidos pelo governo do país árabe.

A organização não suspendeu os Estados Unidos após a invasão do Iraque em 2003, nem a Arábia Saudita após o início de suas operações militares no Iêmen em 2015, para citar apenas dois exemplos. Hoje,a vergonha da copa ser sediada em um país que é conhecido pela lgbtfobia institucionalizada e pelo trato desumanizante para com as mulheres, não parece ser um incômodo para uma instituição que já tem um histórico vergonhoso de apoio a ditaduras e omissão com as violações aos direitos humanos de governos próximos.

Mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram no Catar desde que foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022

Migrantes de Bangladesh, Índia e Nepal que trabalharam na reforma do emblemático estádio Khalifa e no paisagismo das instalações esportivas e áreas verdes circundantes, a chamada “Zona Aspire”, trabalharam sob condições indignas. Alguns foram submetidos a trabalhos forçados. Eles não puderam mudar de emprego, não puderam deixar o país e muitas vezes precisaram esperar meses para receber seus salários. Enquanto isso, a FIFA, a entidade que administra o futebol internacional, seus patrocinadores e as construtoras envolvidas estão se preparando para colher enormes benefícios financeiros do torneio.

“Houve mais críticas porque surgiram muitas investigações sobre os imigrantes mortos, que estavam em situação de semiescravidão e que ajudaram a construir os estádios de futebol. Mas sem querer defender o Catar, porque acho que essa Copa do Mundo é uma vergonha, também temos que lembrar que eles venceram a Copa do Mundo contra a Inglaterra e os Estados Unidos, então houve uma atitude de tirar toda a roupa suja deles , algo que não foi feito com a China e a Rússia, por exemplo”, especifica o historiador catalão Jorge Illa.

A FIFA deveria ter reconhecido que, com o Catar sem a infraestrutura necessária para a Copa do Mundo, seriam necessários milhões de trabalhadores migrantes para construí-lo e servi-lo. Isso incluiu oito estádios, uma expansão do aeroporto, um novo metrô, vários hotéis e outras infraestruturas importantes, com um custo estimado de US$ 220 bilhões.

A FIFA é responsável não só pelos trabalhadores dos estádios, minoria da força de trabalho imigrante total, cujos empregadores têm que cumprir normas mais rígidas em termos de condições de trabalho, mas também pelos trabalhadores que morreram prestando serviços na construção dos estádios, aproximadamente 6500 trabalhadores migrantes, o que constitui um grave crime de lesa humanidade.

Até 10 anos de prisão por ser homossexual no Catar

“Terão que aceitar nossas regras", disse Khalid Salman, embaixador da Copa Catar 2022 e ex-jogador internacional da seleção do Catar. E não se referia às regras do jogo no campo de futebol. , mas às regras de um país onde a homossexualidade é ilegal, punível com vários anos de prisão.

A criminalização da comunidade LGTBIQ+ no Qatar está incluída no seu Código Penal, pelo que as "regras e regulamentos" para a população, mas também para qualquer um dos adeptos que visitam o país, são claras e condicionam todos os aspectos da sua vida pública (e privada) ) vida. Organizações em defesa dos direitos humanos denunciam as práticas de discriminação, violência e conversão promovidas pelo Estado contra os membros do coletivo e que não cessaram apesar da pressão sofrida pela comunidade internacional.

O Catar, de fato, se recusou a revogar as leis que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo. As relações sexuais consensuais entre homens maiores de 16 anos são puníveis com até sete anos de prisão (Artigo 285). As mesmas acusações se aplicam ao sexo fora do casamento (conhecido como zina), que pode ser punido com sete anos de prisão (artigo 281).

No caso em que os condenados são muçulmanos, além de presos, podem ser sentenciados à flagelação (se forem solteiros) ou à pena de morte (se forem casados).

Organizações LGTBQIA+ de todo o mundo condenaram a decisão de realizar o torneio no Catar desde o início, considerando "intolerável" o que chamaram de whitewashing (ou sportwashing) das violações sistemáticas dos direitos humanos usando o esporte como desculpa.

O sistema discriminatório de tutela masculina do Catar nega às mulheres o direito de tomar decisões importantes sobre suas vidas, disse a Human Rights Watch em um relatório divulgado hoje.

De acordo com a lei do Catar, as mulheres devem obter a permissão do marido para se casar, independentemente da idade ou estado civil anterior. Uma vez casada, uma mulher pode ser considerada “desobediente” se não obtiver a permissão do marido antes de trabalhar ou viajar, ou se sair de casa ou se recusar a fazer sexo com ele sem uma razão “legítima”. Os homens podem se casar com até quatro mulheres ao mesmo tempo sem a permissão de um tutor ou mesmo de sua esposa ou esposas atuais.

As mulheres não podem ser guardiãs primárias de seus próprios filhos ou filhas em nenhum momento. Eles não têm autoridade para tomar decisões independentes sobre os documentos de seus filhos, finanças, viagens e, às vezes, até mesmo sua escolaridade e tratamento médico, mesmo que sejam divorciados e um tribunal tenha ordenado que seus filhos morem com eles (“custódia”) ou se o pai das crianças for falecido. Se o filho ou filha não tiver um familiar do sexo masculino que possa atuar como tutor, o Governo assume esta função.

A revolta em torno da violação dos direitos humanos pelas autoridades do Catar em relação aos trabalhadores, às mulheres e à comunidade LGBT é silenciada ou ignorada em quase todas as mídias do Brasil e do resto do mundo. É de estranhar que no ano de 2022 não exista uma empatia explícita e uma preocupação sincera com os direitos humanos de todos os setores políticos que tanto pregam a democracia no nosso cotidiano.

E cuidado, aqui não se trata de respeitar uma “cultura diferente”. O Qatar não é um país isolado da cultura ocidental mercantilista e frívola que pretende manter tradições milenares. O Qatar é governado por um séquito de oportunistas que abraçam o capitalismo para se enriquecer de maneira vergonhosa e utilizam a religião para manter seu lugar de privilégio.

O Qatar é parte constituinte do neoliberalismo reacionário, patriarcal e desumanizante. É um dos seus pontos de fortalecimento económico, escondido atrás o velo de ser uma região que preserva costumes imaculados. Os comentaristas da copa deveriam se fazer eco dos abusos e os crimes cometidos pela classe dominante qatari se pretendem logo falar sobre democracia em qualquer outro contexto e circunstância.

