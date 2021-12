Fábio Porchat em Paris

Apoie o 247

Já vi que o Fábio Porchat trabalha com um pobre de fantasia na televisão, mas ele pode fazer campanha na fileira do osso pelo candidato que foge para Paris.

Ideia para Portas dos Fundos: Minha proposta é que Fábio Porchat e seus amiguinhos apareçam nas fileiras do osso com uns chapéus pontiagudos que representam a Torre Eiffel de Paris e distribuem panfletos que dizem `` Não vote com a barriga e sim por meu chapéu em forma de torre ''.

Outra ideia: Fábio Porchat poderia se disfarçar de Jeová e Gregório de Jesus, para entreter aos famintos da fileira do osso, ali poderiam fazer piadas progressistas contra enólogos e sommeliers, exibindo assim seu pensamento crítico e compromisso social.

Outra ideia para os progressistas do Leblon, eles poderiam apresentar nas favelas do Rio de Janeiro o vídeo que Gregório fez como garoto do HBO contra a Venezuela, e no final gritar “Não vamos para a Venezuela, vamos para Paris”.

Fábio Porchat também poderia ir à fileira de ossos vestido de jornalista e perguntar: Alguém aqui já foi a Paris? e depois dar aqueles risadas exageradas e gritos de encantamento com que nos atordoa em Portas dos Fundos

Ao final da cena, Fábio Porchat poderia aparecer na própria Paris na Avenida dos Campos de Eliseu com uma camisa que tenha escrito `` Maldita Revolução Francesa que derrubou o rei com o estômago '', e distribuir panfletos para Ciro Gomes como candidato a prefeito de Paris.

