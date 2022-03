Faz o Pix, Dallagnol!

Apoie o 247

Em setembro de 2016 o Brasil parou diante da revelação do Procurador da República, Deltan Dallagnol, de que havia descoberto um esquema complexo de corrupção contra Lula que envolvia o tríplex do Guarujá.

Com transmissão ao vivo pelos principais canais de televisão, a apresentação de Dallagnol ficou marcada pela afirmação de que Lula seria o “comandante máximo” do esquema de corrupção.

“Ficou show”, disse Dallagnol sobre o PowerPoint, porém mostrou preocupação em não mostrar a imagem do ex-presidente, mas “um quadrado com o nome de Lula, ou uma imagem de pessoa como as demais do gráfico, e embaixo LULA”, como revelou as mensagens gravadas por hackers.

Naquele dia os antipetistas fizeram festa. “Vocês viram o PowerPoint”? “Agora já era, vão prender o ladrão”!

Baseado nessas denúncias, o juiz parcial Sergio Moro, que depois passou a incompetente e suspeito pelo STF, julgou e condenou o ex-presidente Lula no maior escândalo judicial brasileiro registrado na história.

Deltan Dallagnol, que era o coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, tinha um plano de desviar R$ 2,5 Bi de dinheiro público recuperado pela Operação, para a ‘criação’ de uma Fundação privada de interesse público fomentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, contra a corrupção.

Os agenciadores das palestras de Deltan o apresentavam como o procurador longilíneo, de bochechas rosadas, cabelo bem aparado, óculos de aro fino e trajado de terno preto.

Esse cidadão bem-afeiçoado, trabalhou para destruir a indústria brasileira exterminando milhares de empregos, causando a infelicidade de milhões de brasileiros, possibilitando que mortos-vivos saíssem das sombras e elegessem o seu representante.

A verdade tem força e autoridade sobre o desencadeamento indutivo. Por quatro votos a um, o STJ decidiu que o ex-procurador terá que indenizar LULA por dano moral por conta do famigerado PowerPoint.

A indenização, por si só, não representa muito, mas a desmoralização dessa turma que ficou conhecida como os golden boys de Curitiba, não tem preço.

