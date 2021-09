Festa do pijama em Las Vegas?

Apoie o 247

“O Grupo Prerrogativas, que reúne cerca de 400 juristas e entidades representativas do direito, apresentou nesta sexta-feira (17) seu parecer sobre os trabalhos da CPI da Covid. O documento foi entregue ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão aponta os “atos e omissões de extrema gravidade” e defende a responsabilização civil e criminal do presidente Jair Bolsonaro”. O recorte ao lado mostra o quanto a instalação da CPI da Pandemia é peça fundamental para que a população brasileira fique a par da realidade que permeia a cena Política nacional quanto a possíveis atos de improbidade.

Dia 17 de setembro último, o documento foi apresentado; veja um dos trechos: “A construção lógica das circunstâncias dos fatos apurados, combinada com a indicação dos seus autores e responsáveis, envolvendo autoridades do Poder Executivo Federal e o próprio presidente da República, emerge de maneira convincente e juridicamente sólida. O próximo passo consiste na imputação das responsabilidades cabíveis aos agentes públicos e a todos os demais envolvidos em atos ilícitos e lesivos ao interesse público, à ordem jurídica, aos direitos fundamentais e à integridade social”.

No último dia 23, quinta-feira, o senhor Danilo Trento, uma espécie de diretor institucional da empresa Precisa, depôs na CPI, e sua postura foi silenciar a maioria das vezes (garantia obtida por Habeas corpus), mas em suas parcas vocalizações ele trouxe à baila um fato importante: a viagem que foi realizada por uma comitiva oficial aos Estados Unidos, E até mesmo o Senador da base governista Eduardo Girão tomou conhecimento de que os senadores Flávio Bolsonaro e Irajá (PSD-TO) entre 18 e 21 de janeiro do ano passado para acompanhar comitiva da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) comandada pelo atual ministro do Turismo Gilson Machado.

Os senadores teriam ido a Las Vegas em missão oficial, ou seja, com diárias pagas com recursos públicos. A configuração de um estado corrupto está sendo desvendado pela CPI da Covid-19, e isso precisa se tornar lugar comum no âmbito sócio-político. Crianças costumam formar vez em quando suas confrarias mais afáveis, e uma delas é a tradicional FESTA DO PIJAMA. Meus caros leitores, agora deixo aqui a pergunta que não quer calar: TEVE FESTA DO PIJAMA EM LAS VEGAS?

