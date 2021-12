Festas no andar de cima enquanto embaixo o som é dos estômagos vazios

Apoie o 247

ICL

Impressiono-me com a sonoridade das festas e dos abraços neste dito natal e fim de ano, mesmo em clima de pandemia contaminadora e genocida.

Nesse contexto de festejos de 2021, que infesta o ar, a minha mente recolhe da memória um curso de especialização e treinamento em dinâmica de grupos em Porto Alegre, em plena fúria da ditadura militar.

Convivi por 120 horas com professores/as, médicos/as, psicólogos/as, enfermeiros/as, assistentes sociais, freiras, padres e outros. Impressionei-me com os relatos profundamente humanos e duros retratados naquele contexto opressor e com a repressão presente no próprio curso, com milicos disfarçados em trajes civis nos mapeando para futuras perseguições, prisões, torturas e assassinatos nos porões fétidos na morte de Estado.

PUBLICIDADE

Sem me lembrar do nome nem de qual município e Estado um padre, vestido de uma batina surrada, a mesma que ele usou durante todo o nosso curso, me causou profundo impacto.

O padre era uma pessoa rica afetivamente e de fácil relacionamento, mas profundamente triste e preocupado. Seguidamente o víamos sentado fora do grupo com os olhos marejados de lágrimas, que impressionavam pelas marcas da magreza de seu corpo franzino, quase sumido na batina cinza.

Numa técnica de dinâmica de grupo ele se sentiu estimulado a relatar as razões de sua tristeza e magreza. Contou-nos, com seu sonoro e gracioso sotaque, que era nordestino e que viera de férias a Porto Alegre por imposição de sua ordem, que o obrigara a descansar por alguns dias por recomendação médica e com o objetivo de se refazer para a missão de solidariedade com os pobres, os mais atingidos pela miséria nordestina. Guardei dele o testemunho de que não conseguia se alegrar e festejar, como os demais do curso, por saudade do seu povo e por preocupação com sua fome, doenças e falta de alimentação digna e de como todos viviam na sua ausência.

PUBLICIDADE

Hoje me deparo com o noticiário e vejo o retorno das causas da tristeza e amargura do meu colega padre.

Apesar disso, dessa desgraça humanitária, aquele que se diz presidente da república se banqueteia em festas com os delinquentes que o acompanham nas suas férias heréticas e cretinas nas praias paulistas. No ministério da doença e da morte do governo dele o pretenso “ministro da saúde” decreta a contaminação e morte das crianças brasileiras, negando-lhes o direito à vacina contra o coronavirus, reconhecida por outros países como necessária à proteção das vidas dos infantes e na preservação deles como veículos do vírus, contaminando e matando familiares, principalmente entre os pobres.

No andar dos fariseus os ricaços brigam na disputa por jatinhos, completamente alheios à fome, que retorna desagregadora, esmagadora de ânimos e mortal.

PUBLICIDADE

No andar intermediário tambémse vê festejos como se nada de grave acontecesse com o Brasil dos/as contaminados/as, mortos/as e atingidos/as pela fome. É possível escutar os ruídos dos/as que desejam felizes festas a pessoas fulminadas pelo abandono e pela guerra de “limpeza” imposta aos pobres, negros, indígenas e quilombolas.

Sem a consciência do meu irmão padre nordestino, que não esperou o fim das férias nem do curso, retornando ao povo em radical gesto de solidariedade, os festeiros de natal e de passagem de ano não sofrem e muito menos se indignam com os esqueletos humanos de vidas perdidas pela fome, pela miséria e sem vacinas.

O Datafolha, no entanto, nos joga na cara a situação econômica e social, fruto da derrocada e da guerra gerada pela tirania e ditadura do neoliberalismo. Apresentando-se nas pesquisas os dados econômicos e sociais indicam que 26% dos/as brasileiros/as não contam com alimentos em quantidade suficiente para a alimentação de seus familiares. A situação é ainda mais grave para 37% entre os/as trabalhadores/as que recebem as migalhas salariais de até dois salários mínimos.

PUBLICIDADE

As famílias que recebem o demagógico e eleitoreiro Auxílio Brasil a situação chega gritante a 39% em contradição às 22% que não se amoldam às regras do programa aprovado pelo perverso Congresso Nacional e pelo governo da morte, que destrói o Brasil. E aí a lembrança do meu colega padre se remexe em minha consciência: a fome afeta o maior índice de pessoas justamente na Região Nordeste. Nas outras regiões brasileiras os indicativos se alternam entre 21% e 25%, mas com a mesma tragédia da injustiça proposital da fome.

É evidente que o problema da fome é projeto econômico e político. Assim o demonstra o desemprego, esse desaguadouro da falência do capitalismo. O levantamento do Datafolha não deixa dúvidas sobre essa leitura. Retrata que 45% das pessoas desempregadas, que vagueiam na tristeza da procura de vagas no iníquo mercado de trabalho, a situação mede 34% nas que se desiludiram e pararam de buscar emprego. A pesquisa grita em nossa consciência que 15% dos/as brasileiros/as pararam de se alimentar por falta de comida em suas casas durante esses últimos meses. O escândalo da fome sobe para 23% das sub-rendas mensais de até dois salários mínimos.

O que choca é que essa pesquisa, apesar de iniciativa comercial, claro, de um instituto burguês, não é do meus tempos estudantis do início da década de 70. A vergonha e a dor que sentimos no corpo social brasileiro são reveladas com o levantamento realizado nos dias 13 e 16 de dezembro de 2021, abrangendo 3.666 brasileiros/as em 191 municípios de todas as regiões do país.

Sinceramente, isso mudará não com esperanças em eleições e em acordos longínquos e por cima, mas com atos solidários agora, com ampla e organizada mobilização popular. Sem isso as próximas pesquisas só testemunharão mais fome, miséria, piorando a degradação humana e o aumento da criminalidade, que invadirá os palácios e jatinhos dos insensíveis e insensatos.

As lágrimas de tristeza do meu colega padre podem não resolver nada, mas, muito menos, desejos e votos de felicidades de natal lauto de comidas e bebidas nos andares decima e intermediários, são vergonhosos e representam falência ética de uma civilização, desorientada ladeira abaixo!

Abraços proféticos e revolucionários,

Dom Orvandil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.