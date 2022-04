Fiel até a morte

com o falecimento do professor Dallari ficamos ainda mais órfãos da intelectualidade, da coerência e da fidelidade ao que acreditava edit

Estranhamente, o dia 08 de abril do corrente ano, amanheceu com odor de funebridade no ar. E não era alarme falso olfativo. O ar exalava que o Brasil havia perdido um dos seus filhos ilustres, o professor Dalmo de Abreu Dallari. O mesmo se tornou referência na defesa dos direitos humanos e da democracia. No campo literário seu marco principal foi o livro “Elementos de Teoria Geral do Estado”. Sereno e sempre buscando fidelidade ao que diz nossa Constituição, o professor Dallari deixa uma gama de seguidores e um legado aos que amam o bom direito. Fazendo com que não nos esqueçamos que os interesses coletivos devem sobrepujar nossos caprichos pessoais.

Para tanto, se torna necessário expurgarmos da nossa vida, as agruras que muitas vezes conseguem fazer morada em nossas vidas. Fazendo com que, passemos a emitir opiniões que falam mais das nossas decepções, mágoas, ou até mesmo rancores, do que realmente requer o pensamento jurídico. Na verdade, quando assim nos comportamos, estamos nos apequenando diante da grandeza e beleza das ciências jurídicas.

Diante de um quadro de tamanha turbulência em que vivemos, onde divergir é visto como pecado, com o falecimento do professor Dallari ficamos ainda mais órfãos da intelectualidade, da coerência e da fidelidade ao que acreditava.

