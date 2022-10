Fim do mistério: Luciano Huck votará em Lula

Apoie o 247

ICL

Trabalhei cinco anos na Globo e a cena que vou descrever me foi contada por amigos que ainda trabalham lá.

Luciano Huck entrou no restaurante da empresa onde estava o apresentador, e se dirigiu à mesa onde estavam José de Abreu e alguns amigos.

Huck perguntou ao ator, que publicamente apoia Lula, como via a campanha e as chances do ex-presidente. José de Abreu respondeu que acredita na vitória de Lula e perguntou em quem ele votaria.

O apresentador disse que já tinha declarado sua posição: "Em Bolsonaro, não voto".

Se não vota em Bolsonaro nem defende o voto nulo ou branco, logo…

Mas o próprio Huck explicou a dificuldade de fazer uma declaração de apoio a Lula. Na verdade, a impossibilidade.

Diferentemente de atores, ele não pode, por razões contratuais, dizer que apoia determinado candidato.

É certo que, em 2014, quando ainda não era apresentador do Domingão, um dos maiores faturamentos da emissora, colou sua imagem na de Aécio Neves.

Em 2018, quando ainda não era do Domingão, também declarou publicamente que talvez fosse importante dar uma oportunidade a Bolsonaro.

Mas agora, pelo que se ouviu da conversa, ele não pode declarar voto em Lula.

Mas sua esposa, Angélica, já o fez. E votará em Lula. E Luciano Huck também. Mas não se espere dele declaração pública.

Como tem imagem associada a produtos que a publicidade na Globo vende, ficará em silêncio.

Mas que todos saibam: ele não é proibido de se posicionar no espaço privado.

E jornalistas, quando informados por fontes confiáveis, podem tornar pública sua posição. Reafirmo:

Luciano Huck votará em Lula.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.