Finalmente, desmoronou!

O mundo não dá voltas, ele capota. Nesse momento em que vemos a suspeição de Moro brindamos com o tilintar das taças ou aquele copo de requeijão com uma cerveja, porém a caminhada foi longa e dura. O desenho do golpe através de inúmeras ilegalidades para parar aonde parou, não foi fácil. A caminhada foi longa e tortuosa. Agora temos a oportunidade de corrigir historicamente esse erro, mas não será fácil também. Senão vejamos:

Lula Incomoda a elite. Encontrou em Moro uma figura para idolatrar como o único que tinha prendido o ex-presidente. Mesmo com sua voz esganiçada, era retratado com super-homem. Logo após a primeira vitória de Dilma, setores da direita começaram a traçar um golpe tirar o PT do poder que poderia significar pelo menos meio século de governo. Mas, de todos os lados, setores tentaram desestabilizar o governo Dilma, com crises fabricadas pelo mercado, incrementaram o movimento de massa de conservadores, e principalmente as ações do juiz Sergio Moro acabando com as principais empresas de construção civil, provocando a demissão de centenas de milhares de trabalhadores.

Embora tarde, a justiça foi feita. Esse juiz cujo pai foi presidente do PSDB no Paraná, a mulher dele é advogada da Shell, Rosa Weber é TIA da Mulher de Aécio Neves que é amigo de Moro e este sempre foi muito serviente aos Estados Unidos, incriminou os executivos das grandes empreiteiras da Odebrecht, OAS, Camargo Correia, entre outras. Sempre arrumou uma maneira de condenar os seus executivos, onde saiam através de delações premiadas para tentar chegar a Dilma e Lula. Sempre tinha dificuldades, pois não havia manchas nessa biografia. Era preciso descer degrau, mentir, manipular e chegar a qualquer custo a algo.

Moro será lembrado eternamente como aquele que viabilizou o golpe no Brasil e ajudou a eleger a extrema-direita no Brasil. Estará ao lado de Fouché, serviçal de Napoleão e Edgar Hoover, homem forte do FBI que ficou 38 anos a frente da instituição e chantageou presidentes. Não à toa que Moro teve todo ensinamento americano para ser o personagem principal deste golpe. A vaidade levou o ex-juiz as alturas e da mesma forma, derrubou sem dó nem piedade. Lembre-se que Sérgio Moro fez o primeiro curso da Cia e do Ministério Público norte-americano, aprendendo a adaptar as leis antiterrorismo à lavagem de dinheiro, para pegar os políticos brasileiros e selecionar os que lhe convém punir, desmoralizar, matar politicamente.

A estratégia americana de promover guerras em países fracos em democracia e estruturas de segurança, derrubar governos para depois ter empresas americanas reconstruindo este mesmo país com dinheiro do país, sempre foi uma tônica, mas aqui não precisa disso. Ele derrubou um governo, através de estratégias de fakenews , se deu o avanço das empresas norte americanas no Brasil, que doavam para campanhas de políticos, mas o juiz preferiu desconhecer isso. Elas que sempre perdiam concorrências no Brasil e pelo mundo para as empresas brasileiras, agora com a ajuda do Moro estavam livres para atuarem no Brasil e no exterior.

O ex-juiz não deve sofrer implicações, pois serviu bem ao golpe. Apenas sairá com a imagem arranhada. Fico imaginando a cena:

- Faça as malas Rosângela!

- O quê foi?

- Não discuta! Vamos sair enquanto é tempo! A situação está ficando complicada!

- Mas e seus amigos no governo?

- Nessas horas é cada um por si. Ou você quer me ver dando explicações no Congresso, diante de refletores? Não consigo! Gaguejo, faço hmmm...

A melhor frase que me recordo é do ex-presidente Lula para Moro, quando estava dando esclarecimentos a ele: "Deixe eu lhe avisar uma coisa, Doutor: esses mesmos que me atacam hoje (...) farão ataques muito mais fortes ao senhor". Tiro e queda.

