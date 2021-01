-‬ Boa noite, pessoal. Depois de dois anos de governo, eu vim até a TV, em rede nacional, pra fazer uma revelação muito importante: foi tudo uma pegadinha.‬



Não, eu não sou essa pessoa que vocês imaginam. É que na caserna, nós não tínhamos muita coisa pra fazer. No máximo, a gente tirava a poeira de uns canhões, do tempo do Deodoro, e dávamos uma engraxada nos coturnos. Bom, num dia assim de muito tédio, resolvi fazer uma aposta com meu superior, o major Heleno. Virei pra ele e disse: “Heleno, quer apostar cinquentão comigo como ainda viro presidente da república?”. O Heleno nunca ri, no máximo solta uns perdigotos. Só que nesse dia, no quartel de Quitaúna‬, ele riu tanto, mas tanto, que perdeu a prótese do dentão canino.‬

Gargalhou, mas apostou.

Aí entra um defeito meu, assumo. Posso ser tudo de ruim, mas não sou homem de perder aposta. A partir dali comecei a armar de tudo, e um pouco mais, pra ser presidente da minha pátria. É claro que era uma parada dura ganhar os cinquentão‬ do Heleno, mas agora não tinha mais volta.‬

O resto vocês sabem, ganhei a eleição e a aposta. Na mão grande, com facada, robô, Trump, mas levei.

Acontece, pessoal, que eu não queria ser presidente de nada. Nem do Flamengo. Pegar o dinheiro do major, ficar na Câmara, tirando fiapo de manga dos dentes, já estaria lindo pra mim.

Depois de uns dias no Planalto, tive uma ideia. É bem raro, mas tive. Pensei: “começo a zoar o barraco, me comportar como o palhaço que eu sempre fui. O povo vê que não sirvo pro presidente e saio fora”. Foi quando teve aquele negócio do golden‬ shower‬ no Carnaval, estão lembrados? Pessoal, aquilo foi de caso pensado! Era pra vocês dizerem: “vamos tirar esse idiota de Brasília”. ‬‬



Acontece que, pra minha surpresa, um bando enorme de beócios deu pra me apoiar, os tais dos bolsominions‬. Os malucos vieram me tratando como se eu, de fato, fosse um mito. Minha gente, mito é o da minha inteligência, pelo amor de Deus!‬



Só me restou extrapolar nos absurdos. Começou com o Carioca distribuindo banana pra imprensa, passou pela contratação de ministros bizarros -‬ tipo o Weintraub‬, o Pazuello‬, a Regina -‬ e foi desaguar na cloroquina e na ivermectina.‬‬‬‬

Enquanto isso, só aumentava a minha popularidade! Que choque perceber que vocês não notavam a patacoada toda.‬ Turma, francamente: como se leva a sério um governo que tem general administrando pandemia? Astrólogo de mentor intelectual? Vocês são cegos, porra!‬

A questão agora é que o Heleno me lançou um desafio: “quer apostar cinquentão comigo como você vai ser impichado‬ antes do final de 2021?”‬

Odeio sentar nesta cadeira, mas não sou homem de perder aposta. Já comecei a armar de tudo, e um pouco mais, pra ser presidente da minha pátria até 2026.

O conhecimento liberta. Saiba mais