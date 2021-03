Folha mente sobre Lula porque a mentira é sua "verdade" e a injustiça seu auto de fé

A Folha de S.Paulo dos Frias pode muito, mas não pode tudo, e terá de arcar com seus crimes e golpes, a exemplo do golpe militar de 1964, o golpe contra Dilma Rousseff e a prisão covarde de Lula edit

Por Davis Sena Filho

A imprensa de mercado e de negócios privados, e neste caso a Folha de S. Paulo, leia-se família Frias, continua a divulgar e reverberar o seu autêntico e genuíno jornalismo de esgoto, sem sentir, como sempre, culpa, remorso e arrependimento por seus crimes pretéritos e presentes. Crimes como mentir, manipular, distorcer, enganar e trapacear sobre a verdade e as realidades acontecidas no Brasil, especificamente, e no mundo, de forma geral.

A Folha, como todo mundo sabe, até os recém nascidos, os alienados e os extraterrestres apoiou a "revolução" de 1932 contra o presidente trabalhista Getúlio Vargas, líder da Revolução de 1930, que no decorrer do tempo industrializou o País, bem como efetivou os direitos trabalhistas, o voto feminino e uma série de direitos até hoje franqueados ao povo brasileiro, apesar de governos direitista, como de Michel Temer e Jair Bolsonaro se contraporem, duramente e irresponsavelmente, contra os avanços sociais do povo brasileiro.

A verdade é que a Folha dos bilionários Frias sempre foi reacionária e, consequentemente, lutou para que a "elite" brasileira derrubasse Getúlio do poder para que retomasse a hegemonia política e estabelecesse novamente a Política do Café com Leite dos tempos da Velha República, de essência escravocrata, pois herdeira do modelo de escravidão dos pais e avós dos donos de cafezais e gado que combateram por décadas o estadista gaúcho, Getúlio Vargas.

Também vale lembrar que o dono da Folha de S. Paulo, Octávio Frias de Oliveira, alistou-se nas tropas de São Paulo para combater o governo progressista de Getúlio, que apenas estava no poder há dois anos e já propunha profundas mudanças no modelo econômico e social brasileiro, que após 42 anos do fim da escravidão oficial, em 1888, o Brasil ainda padecia nas mãos de coronéis do mundo rural e urbano.

Coronéis que dominavam os governos estaduais, as prefeituras, os órgãos públicos e as casas legislativas, que mantinham a ferro e fogo praticamente as mesmas condições socioeconômicas dos tempos da escravidão. Ou seja, vivia-se ainda em um País totalmente agrícola e com um povo amplamente analfabeto e desprovido de direitos trabalhistas e previdenciários, além de no Brasil praticamente não existir mão de obra especializada, porque desprovido de escolas técnicas e universitárias.

Depois, com o passar do tempo, a família Frias continuou a lutar contra os avanços sociais, a democracia e o estado de direito, sempre a distorcer os fatos e as realidades para tentar causar confusão ao público ignaro e de classe média, assim como trazer para si apoio de setores da sociedade que também não querem mudanças e, consequentemente, fazem coro com o jornal da família Frias, por intermédio de manchetes, opiniões, colunas, editoriais e até mesmo cartas escolhidas a dedo para serem publicadas na Folha de S. Paulo.

Por ser um jornal burguês e historicamente golpista, manipulador e injusto, até mesmo com os fatos que reporta ao público em uma narrativa para lá de parcial, a Folha de S. Paulo se recusa a fazer qualquer reflexão sobre sua atuação nociva no seio da sociedade brasileira desde sua fundação, afinal, além de mentir em matéria mequetrefe e rastaquera sobre o ex-presidente Lula, político trabalhista e de esquerda, em referência à sua inocência comprovada duramente junto à Justiça depois de ser preso covardemente e injustamente por 580 dias.

A intenção dos golpistas e conspiradores de setores da própria Justiça, do MPF e da PF era impedir que Lula fosse candidato a presidente, bem como evitar que ele retornasse ao poder central e estabelecesse novamente os marcos civilizatórios de governança e cidadania, se contrapusesse às privatizações e, principalmente, impedisse a entrega criminosa do pré-sal, cujos recursos financeiros e orçamentários seriam investidos por lei em saúde e educação.

Seria um processo generoso para a sociedade brasileira, se não fosse eliminado pelo golpe de estado de direita e de terceiro mundo no ano de 2016 contra a presidente constitucional e legítima, Dilma Rousseff, a estabelecer novos paradigmas ao povo brasileiro, no que concerne à igualdade de oportunidades e à plena cidadania, razões que cooperam, e muito, para que os povos se conscientizem sobre questões relevantes, que interessam a si e à coletividade.

Voltemos à Folha dos Frias, cara pálida alucinado que se veste de periquito e que vai às ruas sem saber o porquê de tanta ignorância, além de brigar com todo o mundo sem entender suas próprias razões, se algum dia as teve.

A verdade é que a imprensa comercial e privada (privada nos dois sentidos, tá?!) continua com sua toada reacionária e antidesenvolvimentista, porque incapaz de refletir sobre as questões brasileiras, porque soberbamente ideológica, presa aos grilhões do passado e, com efeito, avessa à democracia e ao estado de direito.

E por quê? Porque os coronéis midiáticos consideram, equivocadamente, que a ascensão social dos pobres por meio de distribuição de renda e riqueza, assim como o crescimento econômico e tecnológico do País os colocarão na retaguarda de influência e poder, no que tange à suas hegemonias como supostos guardiões dos valores e princípios de uma burguesia podre moralmente e de pensamento carcomido pelo tempo.

Empresários de imprensa bilionários que foram superados em suas farsas e distorções pelas péssimas evidências sociais e econômicas apresentadas ao País e ao empresariado em geral, como os que estão aboletados na Fiesp, a partir do golpe de estado de 2016, sendo que em 2015 o governo trabalhista de Dilma foi alvo de forte e perversa sabotagem por parte da pior geração de parlamentares que trataram o Congresso como um covil de quadrilha e o Brasil como o butim a ser dilapidado — roubado. E é o que está a acontecer com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no pedestal do ultraliberalismo...

Agora, com a reviravolta sofrida pela quadrilha de Lava Jato, cujos membros demonstraram, ipsis litteris, que formaram um bando conspirador e determinado a abocanhar grande parte do poder político e também econômico, pois os procuradores da Lava Jato, que se comportaram como moleques irresponsáveis e inconsequentes, realmente montaram uma armadilha contra o Lula, o PT e muitas de suas lideranças.

Evidencia-se, pois, que as esquerdas, à frente o PT de Lula, terão de novamente se movimentar rápido e assertivamente contra os magnatas bilionários de imprensa e de todas as mídias cruzadas e oligopolizadas, porque, não duvide, o partido de direita mais poderoso é a imprensa brasileira, assim como será este partido não oficializado pelo TSE que fará a frente de combate para que o PT não vença as eleições presidenciais de 2022. Quem viver verá!

Os sintomas principais para o que eu assevero neste artigo são as posições tomadas pelos lacaios das famílias midiáticas pagos a preço de ouro para comentar e escrever seus artigos, editoriais, colunas e opiniões, sempre a publicizar por intermédio de má-fé intelectual as "denúncias" vazias e "acusações" mirabolantes, todas distorcidas e manipuladas, de forma a fazer o ouvinte, o telespectador, o leitor e o navegante da internet acreditar no que os empregados dos empresários de mídias escrevem ou dizem.

Entretanto, a sociologia e a história expõem, sem dó e piedade, que a época dos coronéis da Velha República acabou, fatores que causam nostalgia, desprezo e ódio aos coronéis midiáticos podres de ricos por tudo o que é do Brasil e para o povo brasileiro. Por seu turno, os quatrocentões de São Paulo e alhures devem ter percebido que a pandemia do coronavírus colocou todos em seus lugares reais, ou seja, seres humanos ricos, que dependem dos trabalhadores para serem ricos e que podem morrer tais quais os seres mortais e invisíveis socialmente que são os seus empregados, os inquilinos da base da pirâmide social, bem como dos subúrbios, dos morros e das periferias. Ponto. Vai uma Covid-19 aí, cara pálida?

E daí, o que acontece? Acontece que a Folha dos Frias e CIA. está a cometer o que sempre cometeu: injustiça e lawfare, mentiras e manipulações. É vero. E não é que os capitães do mato da Folha realizaram uma ofensiva contra a Lula, a se utilizar de Lawfare igualmente aos procuradores, delegados e juízes da Lava Jato? Pois é...

Inconformados com a recuperação dos direitos políticos de Lula e com ódio por ele ter sido resiliente e corajoso perante os tribunais de exceção, a exemplo da 13ª Vara Federal de Curitiba, o TRF-4 com sede em Porto Alegre e o STJ, cujos os juízes, sem generalizar, perseguiram Lula covardemente e injustamente, a Folha de S. Paulo revive os processos os quais Lula derrotou na Justiça, bem como distorce os fatos e as realidades ao afirmar que Lula tem de provar que é inocente, quando não tem, porque os quatro processos que vinculam Lula a Petrobras foram anulados pelo Supremo, e, por conseguinte, Lula retomou seus direitos civis.

Por sua vez, a mentira tem perna curta enquanto a verdade é sólida e eterna, porque a verdade, ratifico, é que o político de esquerda comprovou que não cometeu malfeitos contra o patrimônio e o erário públicos durante seus dois governos e nem após o presidente eleito pelo PT ter deixado o poder, como comprovam as provas juntadas por sua equipe de advogados, assim como as gravações e textos levados ao público pelo Intercept Brasil por meio de hackers que deixaram a Lava Jato e sua sócia de golpes e crimes, a imprensa de meramente de mercado, que age diuturnamente contra o Brasil e seu povo, a combater, sem tréguas e ferozmente, os políticos nacionalistas ou trabalhistas ou de esquerda, a exemplo de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Lula e Dilma Rousseff, dentre muitos outros, principalmente os que fizeram parte de suas equipes.

Todos os citados sofreram consequências duríssimas por seus posicionamentos políticos e ideológicos. Cada qual em seu período histórico. E qual o mote ou a senha usados pela direita para combatê-los, pois já que em eleições legais e democráticas a direita perde, como demonstra a história, sem deixar dúvidas? Se não sabe, respondo: corrupção!

É a palavra mágica da direita, que não constrói nada, é gigolô da produção dos trabalhadores, não tem historicamente projeto de País e programas de governo etc. E sabe por que a direita age e atua assim? Porque quando chega as eleições não tem propostas e por isto não tem o que apresentar à população. E quem é o sócio político da direita que deu golpe pelo Congresso contra a Dilma? Respondo: a imprensa corporativa e privada. É por intermédio dela que a direita faz seu palanque político e ideológico, porque o verdadeiro partido político da direita brasileira é a imprensa.

O Partido da Imprensa! O partido que se associará à direita partidária e à direita de corporações de servidores públicos aboletados na PF, no MPF, na Justiça, nas Forças Armadas e nas polícias estaduais. Eles são a direita que irá às ruas com a classe média mais ignorante, reacionária, canalha e perversa do mundo, sem sombra de dúvida. A classe média que sempre apoiou golpes e optou pelo lado errado da história, porque sempre perdeu direitos e renda quando se associou à direita.

Porém, grande parte da população está a mudar de opinião e de candidato e, conforme as pesquisas, está a migrar para a esquerda e centro, por causa da dor que sente quando se apresenta a fome, o desemprego, a desesperança, o desassossego, a violência e a pobreza em forma de miserabilidade humana.

A Folha de S.Paulo dos Frias pode muito, mas não pode tudo, e terá de arcar com seus crimes e golpes, a exemplo do golpe militar de 1964, o golpe contra Dilma Rousseff e a prisão covarde de Lula, pois constitucionalmente injusta. Gostaria de ver um parvo ou pulha desse da Folha preso injustamente por questões políticas. A única certeza que tenho é que iria se borrar nas calças e chorar como uma pequena criança com medo do escuro.

Lula está livre, estúpidos! Os seus direitos civis estão restabelecidos e, consequentemente, poderá ser candidato a presidente. Não adianta mentir por meio de manipulações das realidades e distorções jurídicas em forma de Lawfare para causar dúvidas e confusões aos leitores, porque a violência, a fome e o desemprego estão nas ruas, a humilhar milhões de brasileiros. A Folha mente sobre Lula porque a mentira é a sua "verdade" e a injustiça seu auto de fé. É isso aí.

