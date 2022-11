Foragido, Allan dos Santos comandou protestos em NY

Apoie o 247

Por Marcelo Auler, em seu Blog

Foragido da justiça brasileira desde outubro de 2021, o youtuber bolsonarista Allan dos Santos, de 29 anos, estava no comando das agressões aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a permanência deles em New York (EUA) no feriado brasileiro de 15 de novembro, data da Proclamação da República.

Durante a estada dos ministros naquela cidade, hospedado no hotel Sofistel, localizado da 44th street, Santos esteve à frente dos brasileiros bolsonaristas que permaneciam diariamente na porta do hotel, de manhã à noite, aguardando a saída e/ou chegada da comitiva, notadamente os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso.

Na noite de terça-feira (15/11), um brasileiro que passeava por Nova Iorque e coincidentemente hospedou-se no mesmo hotel, ao reconhecer o foragido da justiça no comando do grupo de brasileiros que hostilizavam os ministros do STF – ele até portava um megafone – acabou filmando-os, ao mesmo tempo em que os provocou com o grito de “Lula, ladrão! Roubou meu coração”,

Os manifestantes demoraram a perceber que o brasileiro que os filmava não aderia ao protesto deles. O fato provocou Santos, que dizia ao autor da filmagem que o seu (do turista) “sorriso era reação de puta”.

Além de protestarem contra o Supremo Tribunal que manteve o mandado de prisão contra Santos, confirmando uma decisão de Moraes, eles se recusam a reconhecer a vitória de Luis Inácio Lula da Silva, na eleição do dia 30 de novembro.

O brasileiro autor da filmagem se deparava com os bolsonaristas apenas nos momentos em que saía ou entrava no hotel. Mas ouviu de um jornalista também brasileiro de que Santos chegou a freqüentar o saguão do Sofistel, utilizando as poltronas por alguns momentos, enquanto aguardava os ministros do STF. O turista brasileiro, porém, não sabe se o youtuber chegou a ficar frente a frente com os ministros do STF, tampouco se ele foi impedido de permanecer no saguão.

Pelo seu relato, os bolsonaristas faziam barulho e provocaram o reforço do policiamento defronte ao hotel. Grades procuravam manter liberada a entrada do prédio. “Eles xingavam várias pessoas, até mesmo quem não era autoridade”, diz.

O vídeo foi encaminhado ao Blog Marcelo Auler – Repórter com o compromisso de não revelarmos a identificação do seu autor que não quer ser atacado pela horda bolsonarista. Receia por alguma espécie de perseguição. Não foi ele, porém, quem filmou o ministro Barroso respondendo aos provocadores “Perdeu, Mané!”. “Não tive esse prazer”, lamentou-se.





O youtuber bolsonarista que foi identificado pela CPI das Fakes News como um dos membros do chamado Gabinete do Ódio comandando por Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, mudou-se para os Estados Unidos em 2020 (provavelmente em junho). Há notícias de que ele estaria com seu visto de permanência vencido, o que não conseguimos confirmar. Seu canal Terça Livre, no Youtube, após a constante veiculação de falsas notícias, acabou sendo fechado por decisão do STF, o que só fez aumentar a ira de Santos contra os ministros.

Embora Santos tenha sempre negado ter recebido verbas publicitárias do governo bolsonarista, segundo a Wikipédia, reportagem publicada por Patrícia Campos Mello, em 2020. demonstrou que efetivamente ele ganhou verba pública através do Google Ads, tendo sido registrados 1147 anúncios da campanha publicitária da reforma da Previdência, bancada pelo governo federal, no canal de Youtube Terça Livre. O valor informado pelo Google era muito pequeno, menos de 10 reais, embora dissesse respeito apenas a um período muito limitado de 7 dias em junho, e 10 dias em agosto de 2019.

