Gagárin nos 60 anos do primeiro voo do homem

O que nestes 60 anos do primeiro homem em órbita está oculto foi um acontecimento de repercussão mundial, popular até o ponto de se tornar sucesso do carnaval do Recife em 1962 edit

Neste 12 abril, todo o mundo comemora os 60 anos do primeiro voo do homem ao redor da Terra. E rende glórias permanentes a Gagárin, o russo, o nosso primeiro astronauta - ou cosmonauta, como era chamado na União Soviética. Em 1961, ele assim contou a sua volta à Terra:

"Quando um fazendeiro e filha me viram no meu traje espacial e com o paraquedas ao lado enquanto eu andava, eles começaram a se afastar de medo. Eu disse a eles, ‘não tenham medo, sou um cidadão soviético como vocês, que desceu do espaço e precisa encontrar um telefone para ligar para Moscou!’ "

No entanto, o que nestes 60 anos do primeiro homem em órbita está oculto foi um acontecimento de repercussão mundial, popular até o ponto de se tornar sucesso do carnaval do Recife em 1962. No Dicionário Amoroso do Recife, publiquei:

“Quando pesquisamos, em todos os lugares nos informam que Yuri Gagárin foi o primeiro homem a completar uma volta em torno da Terra, lá fora no espaço, em 12 de abril de 1961. Nesse dia de 61, Yuri Gagárin deu um grande salto para a humanidade. Um feito heroico, histórico, é o que lemos nas fontes mais universais. Dizem até que a pequena estatura de Gagárin contribuiu para o seu grande feito, uma vez que ele circulou em uma nave apertada. Mas a gente consulta, pesquisa nos mais diversos arquivos, e ninguém fala que o astronauta Yuri Gagárin passou uma vez no Recife.

Entendam. Não quero dizer que a nave soviética tenha passado acima do Brasil em 1961, e numa pontinha do litoral sobre o Recife, quem sabe lá em cima de Água Fria, do espaço Gagárin nos tenha enviado um oi em russo, algo como um “pri-vet”. Eu quero dizer é que o magnífico Yuri Gagárin, depois de 1961, mais precisamente no carnaval de 1962, passou em disco de vinil e terrestre em todas as rádios de Pernambuco. Em selo Mocambo, da fábrica de discos Rozenblit, o seu nome foi sucesso absoluto nas emissoras do Recife e na boca do povo já um mês antes do carnaval. E mais ainda, do sábado de zé-pereira em diante.

Para os muito jovens ou os mais velhos de fora do Recife, esclareço que Yuri Gagárin foi homenageado com um frevo-canção de se cantar até o enjoo, que não chegava nunca. Sabem aquela música que a gente repete, canta, cantarola até quando não se dá conta, feito anúncio de coca-cola? Assim foi com o frevo-canção “A lua disse”, de Gildo Branco. Como o livro em papel não tem a voz do frevo no rádio, copio a letra aqui:

“Gagárin subiu, subiu, subiu

Foi até ao espaço sideral

Chegou perto da lua e sorriu

‘Vou embora pro Brasil

Que o negócio é carnaval’

A lua disse

‘Não vá, demore mais

Já ouvi que lá na Terra

Querem me passar pra trás’

Mas o Gagá nada ligou e deu no pé

‘Vou mesmo pro Brasil

Eu quero é conhecer Pelé’”.....

Vocês entendem agora como Gagárin passou pelo Recife. Eu deveria mesmo dizer que o astronauta não passou uma vez só no Recife. Continua a passar até hoje, enquanto carnaval houver na terra para escutar “Gagárin subiu, subiu, subiu, foi até ao espaço sideral”. Os jornais, os arquivos informam sempre que Gagárin, ao ver o mundo lá do alto, foi poético ao falar “a Terra é azul”. É verdade. Mas a ciência erra ao insinuar que a lua teria ficado muda e imóvel diante do astronauta. Segundo Gildo Branco, naquele momento máximo a lua disse: “Não vá, demore mais, já ouvi que lá na Terra querem me passar pra trás”. Ao que Gagárin respondeu: ‘Vou embora pro Brasil, que o negócio é carnaval’ ”.

Ninguém fala de Gagárin no Recife, mas a Lua disse

https://www.youtube.com/watch?v=JD-TYNe5S8g

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.