General defende que Exército repita Villas Bôas e intimide o STF

O general da reserva Paulo Chagas defende que Exército repita o general conspirador Villas Bôas e intimide o STF, do mesmo modo que o Alto Comando procedeu em 3 de abril de 2018, ao redigir o tweet ameaçador publicado por Villas Bôas, o então comandante do Exército.

Via twitter, o general Paulo Chagas alegou que “Não há dúvida de q o STF está conspirando a favor da eleição de um ladrão descondenado. Isto ñ é justo nem legal” [texto original, das 7:25h de 22/10].

E, como remédio a esta sua delirante alegação, o estridente general defende intervenção militar com uma virada de mesa “discretíssima”: “O Gen Villas Bôas já teria resolvido isto, s/alarde, com uma discretíssima visita aos ministros do STF, pq, p/ativar o bom-senso dos outros, basta prestígio e liderança”, escreveu.

Entenda-se por “prestígio e liderança” para “ativar o bom-senso dos outros” como sinônimo de tutela, pressão e ameaça fardada e armada sobre o STF e as instituições civis.

O general Paulo Chagas tem uma trajetória de militante extremista e radicalizado. Ele usa as redes sociais para atacar permanentemente as instituições, a democracia e para destilar um ódio patológico em relação a Lula, ao PT e à esquerda.

Em abril, ele defendeu a prisão do ministro do STF Luís Roberto Barroso, que denuncio que as Forças Armadas estavam orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral.

