Governo Bolsonaro: crise economica, sanitária, política e moral

Antes da pandemia que até o momento já ceifou oficialmente mais de cinquenta mil vidas, o Brasil se encontrava em uma dupla crise: econômica e política. Sobre ambas - e também a respeito da crise sanitária - muito se discutiu e se escreveu, embora pareça nunca ser o suficiente ou desnecessário.

Queria, no entanto, apontar um elemento que tem sido pouco explorado no trabalho de resistência, combate e oposição ao Governo Bolsonaro: o da profunda e contínua degradação moral da Nação, seja no âmbito do Estado, seja em relação à sociedade civil.

Como numa espécie de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, parcela da Esquerda parece ter abdicado da crítica e denúncia com esse teor, porém um Estado Democrático de Direito tem em sua gênese e razão de ser um grau de exigência civilizatória que incute as noções e dimensões da Ética e Moral públicas.

A campanha de falso moralismo desencadeada pela Direita como fórmula e método para desestabilizar e apear a Esquerda do Poder Governamental deixou óbvias sequelas e recalques entre a mesma. Isso explica a reticência em apropriar-se do viés moral como recurso legítimo da luta política e dá trégua justamente num ponto caro ao corolário bolsonarista.

Acontece que seja pelos inúmeros expedientes discursivos ou gerenciais, seja pela omissão criminosa e desumana com a pandemia, além dos cada vez mais evidentes e comprometedores laços do Presidente e seus filhos com situações de corrupção e envolvimento com as milícias, o Brasil assiste e vivencia uma grave crise moral.

A degeneração moralística apresenta-se no uso da mentira e falsificação como padrão de argumento, propaganda e comunicação com a população. Acentua-se nas flagrantes omissões e descumprimentos aos desígnios legais e constitucionais. Repete-se quando se invoca a ruptura da ordem democrática. Transborda nas negociações espúrias para a construção de base de sustentação parlamentar. E atinge seu ápice na rede subterrânea de relações com indivíduos e organizações comprovadamente ligados ao crime.

Ao cidadão comum, eleitor fascinado pela promessa de "nova política", correção e saneamento moral das instituições e práticas políticas e públicas e convencido da idoneidade e lisura da figura do Presidente, cada um desses itens significam desapontamento, desconfiança e até ruptura. E colocam em destaque o contraponto: não seriam as acusações contra a Esquerda uma fábula, uma armação ou uma inverdade?

Recuperar a dimensão moral do fazer político e escancarar que o que se fala não encontra eco no que se faz não é dado a ser sublimado ou descartado, investe num tópico que foi valioso a construção da imagem e respaldo da Esquerda e exibe no comparativo um retrato real do que se passa no país.

Não tenhamos dúvida: o bastião da moralidade é prenhe de possibilidades políticas se tratado com inteligência, contundência e perseverança. O patrimônio ético e humanista pertence a quem de fato lhe reserva estima e lhe presta tributo. O maior sinal de crise civilizatória de uma sociedade está justamente no momento em que se opera a transferência desses atributos e qualidades para oportunistas, hipócritas, aproveitadores, "vendilhões do templo" e "falsos Messias".

A crise brasileira é sobretudo econômica, sanitária e política, mas a dimensão ética e moral também se apresenta como um expoente sintomático e danoso de que as coisas podem ser ainda piores e mais graves.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.