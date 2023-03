Governo não disputa narrativas; atém-se a Sua Excelência, O Fato

Apoie o 247

Governo não disputa narrativas; atém-se aos fatos. E os fatos, senhoras e senhores, depõem contra a juíza-substituta Gabriela Hardt, da Justiça Federal do Paraná, que atuou na 9ª Vara com uma cronologia politicamente sintonizada ao relógio de factoides do senador Sérgio Fernandes Moro. De coadjuvante nas notas de rodapé da História, Moro escalou todas as janelas de oportunidade que o noticiário das viúvas do lavajatismo midiático abriram para ele na semana que passou. Porém, cabe aos vencedores a condução do roteiro e o ex-juiz declarado imparcial (portanto, imoralmente suspeito) pelo Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com a mídia – tanto com a “tradicional”, que lhe é simpática e parceira, quanto com a independente, que jamais se furtou os novelos narrativos de Moro e da Lava Jato em perspectiva de dúvida (e o destino revelou que estava certa ao fazer isso) – até o fim da tarde desta segunda-feira 26 de março, quando o político paranaense terá de explicar o que surgirá contra ele do depoimento do advogado Tacla Durán ao juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, Eduardo Appio.

De onde pode chegar ao coração do enredo que turvou a política nos últimos dias? De Sua Excelência, O Fato. E ele emergirá do depoimento de Durán.

Emergirá, também, quando surgirem as respostas às seguintes questões:

1. Por que Gabriela Hardt despachou numa ação de investigação que estava sendo conduzida no âmbito do estado de São Paulo e iniciada a partir de alertas desferidos pelo Gaeco da Polícia paulista e que já tinha tanto a Polícia Federal quanto as Polícias Legislativas da Câmara e do Senado no auxílio à turma de São Paulo?

2. Por que Hardt decidiu apressadamente assinar despachos que tramitam em sigilo desde janeiro, sem demérito algum para as condições de segurança dos ameaçados – rol do qual o amigo dela, Sérgio Moro, era novamente peça coadjuvante (como o é nos rodapés da História)?

3. Por que Hardt assinou a decisão 15 minutos depois de o presidente Lula, a quem tanto ela quanto o ex-juiz, e agora senador, consideram inimigos pessoais, ter dado vezo (em entrevista à TV 247, na última terça-feira 21 de março) a uma reminiscência dos tempos em que esteve preso indevidamente e injustamente por ordem de Moro e com a ajuda de despachos da própria juíza substituta?

4. Por que a ordem de ação que criou a Operação Sequaz foi protocolada em pouco mais de uma hora no e-Proc, o sistema judicial por meio do qual são protocoladas essas ações, estabelecendo quase um recorde operacional da Justiça?

5. Por que, menos de duas horas depois da decisão da juíza-substituta de ordenar as prisões e buscas e apreensões da Sequaz, numa investigação que ela “herdara” um dia antes ao substituir a titular da 9ª Vara, o senador Sérgio Moro foi às telas da emissora CNN para anunciar que “se houvesse ameaça” à sua família e se algo acontecesse à sua família, o presidente Lula seria culpado? Ao deixar as câmeras da CNN, o ex-juiz tuitou a mesma “advertência” em seus perfis de redes sociais.

6. Por que, na manhã seguinte, antes das 8h, quando a Polícia Federal já estava nas ruas em São Paulo e no Paraná dando consequência à Operação Sequaz, Moro novamente procurou os microfones e holofotes da mídia que lhe devedora e se pronunciou como “um dos alvos” e reforçou o que enxergava como responsabilidade do presidente – quando o presidente Lula, o governo dele, a Polícia Federal sob o comando do ministro Flávio Dino, que a conduz de forma republicana ao contrário do próprio Moro quando ocupou a pasta – nas ameaças do PCC?

7. Por que, logo depois de o presidente da República escorregar na retórica ao dizer que tudo podia ser “uma armação”, embora tivesse deixado claro que não desejava acusar ninguém sem provas (e deixar claro que esperava o levantamento de provas), a juíza substituta Gabriela Hardt levantou o sigilo de parte da Operação Sequaz, contrariando até orientações da PF e do Ministério Público que estão legitimamente preocupados com os potenciais alvos dos criminosos do Primeiro Comando da Capital (PCC)?

8. Por fim, por que bateu o desespero em Sérgio Moro e em seu ventríloquo que agora senta praça na Câmara dos Deputados e já foi procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, para ambos escalarem as redes sociais no sábado, 25 de março, ecoar mentiras, canalhices e ilações criminosas dando conta de elos entre o PCC e do Partido dos Trabalhadores – algo que nunca houve? Por que a mídia amoral e com agenda lava jato não lança mão da mesma intensidade e virulência com a qual assaca teses contra o Governo e a esquerda para cobrar de seus ídolos gasosos e fétidos, Moro e Dallagnol, por esse crime de disseminação de mentiras (fake news)?

A propósito e de forma oportuna, o Governo Federal iniciou neste fim de semana uma campanha de combate às mentiras disseminadas pelas redes sociais; pela internet. É a campanha #BrasilContraFake, que tem até essa hashtag específica e um espaço no portal Gov.br – o gov.br/brasilcontrafake – destinado a identificar mentiras como essas do senador Moro e de seu menino-prodígio da Câmara dos Deputados, Dallagnol a fim de encaminhar as medidas judiciais e investigatórias devidas quanto ao tema. Afinal, Governo não disputa narrativas; atém-se a Sua Excelência, O Fato. Moro, Dallagnol e Hardt não podem seguir agindo como se Brasília fosse Gotham City e eles, Batman, Robin e Batgirl. Correm o risco de passar a esse arremedo de roteiro como Charada, Pinguim e Arlequina.

