Grande imprensa divulga Datafolha e esconde vitória de Lula no primeiro turno

A última pesquisa Datafolha, realizada entre 22 e 23 de junho, mostrou que se as eleições fossem hoje, Lula (PT) venceria no primeiro turno com 53% dos votos válidos. O número indica uma estabilidade em relação à pesquisa de maio, em que Lula apareceu com 54% contra 30% de Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) manteve 8% e a esperança da terceira via, Simone Tebet (MDB), marcou 1%

Apesar da possibilidade de inédita e acachapante vitória no primeiro turno, a manchete da Folha após a divulgação da pesquisa foi “Lula tem 57% no 2º turno e Bolsonaro, 34%, diz Datafolha” , para logo abaixo, em letras menores (evidentemente) noticiar que “Lula tem 53% dos votos válidos e poderia vencer no primeiro turno”. O jornal O Estado de S. Paulo divulgou os resultados, mas sem apresentar que Lula pode vencer na primeira volta, indicando apenas que houve um crescimento de 3% de Bolsonaro em relação à última pesquisa.

Enquanto Lula passeia como favorito nas intenções de votos, a capa de O Globo noticiou que "Datafolha leva alívio ao QG de Bolsonaro e acelera vale tudo de gasto eleitoreiro” . Na análise, a estabilidade dos números em relação à pesquisa anterior é apresentada ao público como uma esperança de vida para a campanha de Bolsonaro que, por sua vez, se debate como afogado em denúncias de corrupção e prisões de aliados, e a maior rejeição entre todos os candidatos junto aos eleitores.

Enquanto a imprensa trabalha na linha auxiliar do governo para evitar a vitória de Lula em 2 de outubro, a equipe de Bolsonaro lança mão de medidas eleitoreiras. Aguardem um sem número de auxílios financeiros temporários e ineficazes para tentar maquiar a carestia e a miséria que avançam sobre o país destruído pelo neoliberalismo.

Pesquisa não é eleição e sempre é bom conter a euforia. Seguirão a balbúrdia do governo e suas ameaças de golpe, assim como as ações da grande imprensa para depreciar Lula e associá-lo ao que há de pior no Brasil.

Estejamos atentos: a corrida presidencial ainda não começou oficialmente, mas o vale-tudo de Bolsonaro e da grande imprensa golpista para evitar a vitória das classes populares está (e seguirá) a todo vapor.

