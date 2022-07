Grandes bancadas, puxadores de votos e as novas regras

Apoie o 247

ICL

Duas notícias têm chamado a minha atenção ultimamente: a da perspectiva da formação de uma bancada com duzentos nomes de esquerda na Câmara Federal e a dos partidos que apostam seu patrimônio eleitoral nos grandes “puxadores de votos” visando aumentar suas bancadas no legislativo. O PL repete os nomes de Eduardo Bolsonaro e Tiririca, o PSOL traz Boulos, a REDE vem de Marina, o PSDB já anunciou José Serra, o UNIÃO BRASIL aposta na Rosangela Moro. Uma lista que aumenta diariamente. Pensando nisso, resolvi fazer algumas considerações sobre a questão.

No último dia 11 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a quantidade de eleitores aptos para votar em 2022. Houve um aumento significativo no número de votantes, principalmente na faixa de dezesseis e dezessete anos. Tudo também indica que teremos um comparecimento bem maior do que o das eleições passadas. Isso elevará o quociente eleitoral, o que, combinado com as novas regras, nos trará algumas situações inusitadas.

Para compreendermos a lógica desse raciocínio, precisamos também entender que, numa eleição proporcional, alguns poucos candidatos abocanham a maioria dos votos. Deduzi a fórmula: GPE=VD.(1+0,8), com a qual podemos calcular o total desses candidatos. No estado de São Paulo, que possui setenta vagas disponíveis na Câmara Federal, o grupo dos possíveis eleitos (GPE), será igual a 126. Número de vagas disponíveis (VD) multiplicado por 1,8. Pelas regras atuais, o estado de São Paulo pode lançar até 71 candidatos por partido e alcançar um número de até 2.272 candidatos (71 candidatos x 32 partidos). Dando sequência à nossa linha de raciocínio, vamos analisar a tabela abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além das informações do quadro acima, suponha um quociente eleitoral (QE) de 381.000 votos nas próximas eleições estaduais de São Paulo. Isso exigiria, na primeira fase de cálculos, candidatos com votação igual ou superior a 38.100 votos (10% do QE) e 76.200 votos (20% do QE) para a segunda fase.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As votações hipotéticas do partido X nos mostram um “puxador de votos a”, com 1,5 milhão de votos, mais 3 candidatos com votações superiores aos 38.100 votos exigidos por lei, 63 candidatos com pequenas votações, totalizando 195.300 votos e 130.000 votos de legenda. O partido Y aparece com oito candidatos com votações superiores a 78.100 votos, 63 candidatos com pequenas votações, totalizando 195.300 votos e 130.000 votos de legenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dividindo os votos válidos (VV) pelo quociente eleitoral (QE), obteremos o quociente partidário (QP). Então, para o partido X teremos 2.613.300/381.00 = 6,86. Embora os cálculos lhe apontem a conquista de 6 vagas, o partido X tem apenas 4 candidatos com votação superior a 78.100 votos, portanto, ocupará apenas quatro vagas na Câmara. Já o partido Y, que pelos cálculos (VV/QE = 3,1) elegeu somente três candidatos, passará para a segunda fase dos cálculos, e poderá eleger os outros cinco candidatos com votação superior a 20% do QE (78.100 votos), assumindo, dessa forma, 8 cadeiras na Câmara. Perceba então, que o tamanho da bancada de um partido será, na maioria das vezes, proporcional à sua quantidade de candidatos com votação superior à 20% do quociente eleitoral, o que diminui a influência do “puxador de votos”.

Acrescento ainda que a história nos mostra que os grandes “puxadores de votos” não mantêm suas votações nos patamares obtidos na primeira disputa. Eneas Carneiro foi de 1,5 milhões de votos para 386 mil na segunda tentativa, Tiririca de 1,3 milhões para 1 milhão e, depois, para 453 mil na terceira disputa, Russomano de 1,5 milhão caiu para 521 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto à esquerda ser capaz de eleger mais de 200 deputados, somente seremos capazes de prever essa possibilidade depois das convenções (20 de julho a 5 de agosto), quando será divulgado o time de candidatos estrategicamente escalados pelos dirigentes partidários.

Teremos muitas surpresas!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.