Guerra: ucranianos têm pequeno avanço, mas narrativa da imprensa é falsa

Por Juca Simonard

Desde o início da guerra da Rússia contra a Otan na Ucrânia, a grande imprensa imperialista tem dito que os russos estão perdendo a guerra. Pura propaganda política. Isso era dito mesmo quando os russos estavam nadando de braçadas no território ucraniano, libertando as cidades do regimento nazista Azov.

Agora, começou a ser divulgada pela imprensa imperialista – e seus súditos nos mais diversos países – a ideia de que os russos estão perdendo território no leste da Ucrânia. No entanto, a informação aparece de forma exagerada, como se os russos estivessem começando a perder a guerra.

O chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, que comanda os batalhões chechenos que lutam na Ucrânia, ao lado dos russos e das repúblicas populares do Donbass, explicou a situação. Desmentido a narrativa da grande imprensa, Kadyrov gravou um áudio que foi transcrito (em francês) e publicado no Telegram do portal Donbass Insider, jornal independente que cobre a situação do leste ucraniano há anos.

Segundo Kadyrov, três cidades foram retomadas pelos ucranianos: Izium, Kupiansk e Balakleya – cidades localizadas na província de Carcóvia e estratégicas para fechar o cerco no Donbass. “Fomos forçados a preservar vidas humanas. Mas isto não significa nada”, justifica o líder checheno.

“Eu, Ramzan Kadyrov, declaro-vos oficialmente que todas estas cidades serão recuperadas. Já temos lá os nossos homens, e os que estão especialmente equipados para este trabalho, mais 10.000 combatentes estão prontos para partir, e chegaremos a Odessa num futuro próximo. E verá resultados concretos”, completou.

Segundo ele, “erros foram cometidos” e “conclusões” vão ser tomadas. “Uma coisa eu sei. A Rússia vencerá. As armas da OTAN serão esmagadas pelo espírito dos nossos combatentes. A nossa aparição já faz tremer as suas mãos e pés”, completou.

Resumindo. Os ucranianos retomaram apenas três cidades na Carcóvia. O resto do que foi conquistado no leste ucraniano continua sob controle. A ideia passada pela imprensa imperialista, portanto, é falsa. É mais torcida, do que notícia. Confira abaixo três mapas atualizados sobre a guerra na Ucrânia. Um (o primeiro) mostra a situação na Carcóvia, outro (o segundo) a situação no leste ucraniano e, por último (o terceiro), em todo o país.

Mapa do SouthFront sobre situação na Carcóvia em 10/9/2022 (Photo: SouthFront)

Mapa do SouthFront sobre situação no Donbass em 8/9/2022. Mostra situação estável das forças pró-Rússia (Photo: SouthFront)

Mapa do SouthFront sobre situação geral na Ucrânia em 10/9/2022 (Photo: SouthFront)

