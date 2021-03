Hat trick: Livre, elegível e inocente

A segunda turma do STF, por três votos a dois, reconheceu o óbvio uLulante que o mundo jurídico, rábulas, leigos e emas já sabiam: Sérgio Moro perseguiu Lula para desmontar o Brasil, deixando-o na condição de colônia estadunidense.

Pesquisa feita pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), aponta que o impacto da operação Lava Jato para a economia brasileira de 2014 a 2017, fez com que R$ 172,2 bilhões deixassem de ser investidos no país.

Publicação no site Poder 360, afirma que levantamento do Dieese foca na Petrobras e no setor da construção, ao fazer um mapeamento de obras afetadas na construção civil e de valores não investidos pela estatal. Como resultado, cerca de 4,4 milhões de postos de trabalho foram perdidos no país de 2014 a 2017, como consequência da operação. Do total, 1,1 milhão são do setor da construção civil.

Outros segmentos da economia, além da construção civil, petróleo e gás, foram afetadas pela Operação. A perda de investimentos foi estimada em 3,6% do PIB de 2014 a 2017.

A Lava Jato também impactou na arrecadação de impostos. De acordo com o estudo, R$ 47,4 bilhões em impostos diretos deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos.

Esses dados seriam suficientes para qualquer observador perceber o tamanho do estrago que a Lava Jato, sob os auspícios de Sérgio Moro e de Procuradores irresponsáveis e ambiciosos, causaram ao Brasil.

Porém, a orgia jurídica não seria tão eficaz sem a investida na política e do apoio midiático. Para tanto, convenceram os tolos, tiraram uma Presidenta honesta, prenderam um inocente e elegeram um genocida. Nada disso seria possível sem que esses objetivos fossem atingidos.

Os danos causados por uma mentira, às vezes são irreparáveis. Deixam sequela onde deveriam deixar legado. A verdade é luz, imbatível, mas tem quem prefira o caminho da escuridão, da dor e negação da realidade. A mentira aprisiona quem não se aprofunda nos fatos, e se satisfaz em boiar na superfície das águas rasas.

