Heroísmo petroleiros

Heróis são os que ousam quando as condições são extremamente adversas.

Heróis são os que lutam e se doam, não só por si, mas por outros e multidões.

Heróis são os que não sucumbem, nem desanimam, mesmo diante da perseguição, da injustiça, da incompreensão, da mentira e da calúnia.

Heróis são os que resistem de cabeça erguida em condições adversas e desfavoráveis.

Heróis são os que veem mais longe e além de si mesmos.

Por isto, aos 19 dias da histórica greve petroleira, com a comissão de negociação resistindo dentro do prédio sede da Petrobrás, com petroleiros presos pela direção ditadora da empresa em regime de cárcere privado dentro das refinarias e plataformas para manter precariamente a produção, diante de uma dita justiça do trabalho que é injusta e do capital, continuar resistindo, é ato heroico.

É o heroísmo petroleiro sinalizando esperança e transformações profundas no triste cenário brasileiro.

Defender a Petrobrás é defender o Brasil.

Vivas aos heróis e heroínas da greve petroleira.