Hiroshima, 75 anos

Estive em Hiroshima duas vezes, 1996 e 2017, em ambas a sensação era de profundo pesar e uma grande tristeza.

A cidade foi reconstruída sob os escombros de uma tragédia e uma mácula que não apagará por séculos.

A crueldade dos EUA de jogar bombas atômicas, numa guerra já vencida, nada ali indicava resistência, a atrocidade representou um dos maiores crimes contra a humanidade.

Ir a Hiroshima é não ter condições de fotografar, o registro é da memória, da vergonha humana, o museu e os monumentos da gigantesca praça da paz mundial é para nos paralisar, nos fazer refletir.

A bela escultura do origami pelas vítimas da leucemia, uma das doenças que assombrou a cidade, é dos efeitos da bomba. Ela representa esperança e nem sempre vencer a doença.

O Brasil tem sua bomba atômica, as mortes pelo covid-19 já superaram as mortes de Hiroshima, aqui, como lá, somos vítimas de um governo genocida.

Mais um dia para guardar em nossos sofridos corações, silêncio pelas mortes de antes e de agora.

É preciso parar com as mortes e com a conivência desse catástrofe que atinge o Brasil, não criar um museu dos mortos, mas lutar contra o genocídio.

