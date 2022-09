Hora de decisão

Apoie o 247

ICL

“Antes da hora ainda não é hora, depois da hora, já não é mais hora.

Só é hora na hora”.

Ditado Chinês

Eleger muitos deputados e formar uma grande bancada nem sempre é a única forma de um partido crescer e se tornar um grande protagonista político. As alianças políticas ou a participação em uma federação partidária podem fazer parte dessa estratégia, sobretudo numa eleição difícil como a que se aproxima.

Eleger grandes bancadas não vai ser tarefa fácil em virtude, principalmente, da grande quantidade de votos necessária para alcançar uma vaga.

É por isso que acredito que o PDT e o MDB entraram numa zona de perigo, na qual a possibilidade de “dar uma volta por cima” fica cada vez mais difícil em virtude da angústia do tempo para correção de rumo.

O PSB, que vem mantendo nas últimas eleições uma bancada de mais de 6% das cadeiras disponíveis na câmara dos deputados e que, acredito, diminuirá a sua bancada em virtude da dificuldade já mencionada, hoje compõe uma federação partidária com o PT, PC do B e o PV, e poderá sair fortalecido dessa disputa.

Tudo indica que seus quadros serão reforçados com a eleição de um vice-presidente, uma vice-governadora do maior estado da federação, senadores, ministros e grande prestígio político para sonhar com voos ainda mais altos.

Da mesma maneira, o PSOL que compôs uma federação partidária com a REDE e uma aliança com o PT, também tende a sair fortalecido da disputa. A conjuntura política lhe permite vislumbrar a abertura de possibilidades de disputa de importantes cargos executivos, pois a eminente eleição de Boulos com uma grande votação lhe trará facilidade de trânsito e visibilidade na Câmara Federal.

Acrescente-se a isto a já conhecida força política de Boulos, advinda de uma brilhante participação nas últimas eleições municipais de São Paulo, do seu carisma e da sua capacidade de convencimento e negociação.

Além disso, depois dois anos na Câmara, Boulos poderá disputar a prefeitura de São Paulo, dessa feita com o importante apoio do PT. Considere-se também que o PSOL tem o seu presidente Juliano Medeiros como primeiro suplente de Márcio França, do PSB, que disputa a única vaga aberta no Senado Federal para São Paulo nesta eleição. Com a elevada possibilidade de vitória de Lula, revelada por inúmeras pesquisas, uma grande oportunidade de ocupar uma vaga no Senado Federal por São Paulo se abre para o PSOL.

Explico. Márcio França é um quadro com experiência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e, também, na condução do governo do estado de São Paulo, o que o qualifica como um candidato potencial a compor um futuro ministério de Lula.

Tudo isso me leva a crer que PSB e PSOL saem amplamente fortalecidos dessas eleições. Criaram fortes condições políticas para o futuro.

Por outro lado, há um consenso de que as eleições já estão definidas. A dúvida é se será liquidada no primeiro turno ou no segundo.

MDB e PDT têm uma decisão difícil pela frente e, para o próprio bem dessas siglas, precisa ser ainda no primeiro turno, porque no segundo pode ser tarde demais para elas. Com as estratégias que adotaram certamente terão suas bancadas diminuídas. Durante os próximos dias podem tomar uma decisão para evitar um processo doloroso de segundo turno e até mesmo a chance de um golpe.

Podem ser decisivos e saírem fortalecidos deste episódio, ou escolher o caminho que os levará ao ostracismo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.