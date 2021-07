Impeachment, mesmo rejeitado, inviabiliza reeleição

"Seja qual for o resultado, se um processo de impeachment contra Bolsonaro for aberto sua reeleição irá para o brejo", avalia o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Não concordo com o argumento do mago Paulo Coelho.

Ele disse à coluna da Mônica Bergamo na Folha de ontem que é contra o impeachment de Bolsonaro porque não há votos suficientes na Câmara, daí o impeachment não passa e Bolsonaro sai como herói.E fica mais forte para a reeleição.

Também acho que ainda não há votos suficientes, mas a história desmente o escritor quanto às consequências da abertura do processo.

O processo de crime comum contra Temer, equivalente ao impeachment, não passou na Câmara, mas as dúvidas em relação ao seu encontro clandestino com o rei do gado persistiram, o que derrubou de vez sua popularidade, inviabilizando qualquer possibilidade de reeleição.

Seja qual for o resultado, se um processo de impeachment contra Bolsonaro for aberto sua reeleição irá para o brejo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

