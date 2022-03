“Inocência” covarde, cínica e calhorda de pentecostais russos diante da guerra

Apoie o 247

É preciso fazer justiça e evitarmos generalização a respeito da alienação covarde e calhorda dos evangélicos pentecostais e neopentecostais.

Muitos não são indecentes no posicionamento na sociedade espremida pela luta de classe, com muito suor e sangue derramados pelos trabalhadores, pelos povos originários e pelos pobres. Nesta América Latina me deparei, quer pessoalmente quer por relatos escritos, com uma infinidade honrosa de pentecostais, homens e mulheres, que empurram bíblias e armas na defesa de seus povos massacrados pelo latifúndio, pelas oligarquias e pelo imperialismo estadunidense.

Só este testemunho já põe uma questão fundamental à lógica filosófica, à epistemologia e à ciência: a de que se não há uma universalidade é porque a verdade não é de todo captada e relevante em todos os seguimentos autoproclamados pentecostais.

Do lado pantanoso há os escapistas e alienados que jogam a busca das soluções numa “espiritualidade” desencarnada, desistorizada e facilmente prisioneira dos poderosos grupos dominantes nas sociedades.

Este é o caso dos pentecostais da tal Igreja Russa dos Cristãos da União Pentecostal da Fé Evangélica (RCCEF);

De acordo com as informações do direitista e apêndice das bancadas da bíblia, evangélica e suas ligações com as da bala, do boi e dos bancos o site Gospel Prime, porta voz entre os ditos evangélicos brasileiros e latino americanos no apoio aos golpes de Estado, inclusive ao da Bolívia, “…cristãos pentecostais na Rússia declararam uma maratona de jejum e oração durante todo o mês de março”, informa com base no comparsa Evangelical Focus.

Transfugias do conflito, numa tentativa cínica de se colocar acima da história, descomprometidamente com a verdade, se declaram buscados por Deus para orações e jejuns. “Deus está procurando aqueles que ficariam ‘na brecha’ por esta terra. Temos algo para apresentar com nossos corações e lábios diante do Seu Céu”, disse a Igreja Russa dos Cristãos da União Pentecostal da Fé Evangélica (RCCEF), citada pelo site trânsfuga Gospel Prime.

Demonstrando costumeira ignorância, fruto das manipulações a que se sujeitam esses grupos espiritualistas alienados, os tais pentecostais russos se atemorizam com o que denominam de surpreendente mudança neste mundo frágil. “Que nossos corações e lábios levantem-se em oração ao Deus da paz, misericórdia e ordem, clamando de acordo com Sua vontade, na esperança de Suas respostas”, declarou a angelical RCCEF, enquanto o país ucraniano, dominado pelo nazismo apoiado e cultivado pela OTAN e pelo império do mal, os Estados Unidos, vê o sangue de milhares de crianças, doentes, velhos e mulheres escorrerem sob suas balas e aventuras terroristas.

Sem nada fazerem concretamente, num completo esvaziamento de ações efetivas e reais do evangelho que dizem seguir, os “santos” alienados das brechas buscadas pelo deus sem história, na verdade o mesmo das guerras e dos poderosos, oram para que ele insufle miraculosa e magicamente soluções nas mentes de quem conduz a guerra na Ucrânia. “Que aqueles de quem a paz depende possam ver esses caminhos e trazer paz às nações; Pela vontade das igrejas de servir sacrificialmente os aflitos e para uma compreensão mais profunda do propósito da Igreja de Cristo ‘ser luz e sal’, comenta o site dos golpistas no Brasil.

Interessante é a postura hipócrita por detrás da afirmação “pela vontade das igrejas de servir sacrificialmente”. Quanto serviço sacrifical é o dos alienados que nada fazem e tudo pedem a Deus, trilhando a favor dos poderosos, que agradecem tanta preguiça, ignorância e desprezo à verdade?!

A raiz deste tipo de cristianismo de gente ajoelhada em orações e jejuns engata na colonização, que procede da devastação, assaltos, roubos de nossas riquezas de nossos subsolos latino americanos e caribenhos e dos genocídios de nossos povos originários. Sobre esses da brecha das fugas alienadas, que escolhem o lado dos poderosos ladrões e salteadores, se referem nossos povos originários: “quando os missionários chegaram aqui nos deram bíblias e nos pediram para curvarmos nossas cabeças em oração. Quando as levantamos os vimos na posse de nossas terras, nossas águas e de nossas riquezas”.

São estes os chorões e caluniadores contra os presos, torturados e mártires revolucionários, entre eles muitos seguidores leais de Jesus de Nazaré, nada semelhante a essa onda perversa de alienação e de guerra como a dessa gente da brecha russa, que rezam e jejuam e nada fazem na defesa da justiça e da equidade dos direitos à vida para todos. Este é o único caminho percorrido até chegarmos à paz para todos, como era da agenda de luta dos profetas, ignorados pelos da brecha covarde e alienada.

Abraços proféticos e revolucionários,

