Intervalo comercial

TV ULTRAVISION

Um moderno televisor aparece em cima de um rack. Liga sozinho e surge uma boca em sua tela. Ela começa a falar com o telespectador:

Televisor: Gostou do meu estilo, né? Todos esses botões, luzinhas de várias cores, pareço um painel de avião. Mas não me compra, não, tá? Isso aqui tudo é pra inglês ver. Só dois botões funcionam: o de ligar e o de desligar. E olhe lá. Fui fabricado, por menores de idade, nas Filipinas, aquela ditadura sanguinária. Não tenho garantia. Se quiser arriscar, compra. Mas quem avisa, amigo é...

A câmera se aproxima do televisor. Revela seus melhores ângulos, realçando a tecnologia do modelo. Em contraponto, a TV começa a esbravejar:

Televisor: Não cai nessa, irmão! Não compra! É furada!

Entra locução em off:

Locutor em off: TV Ultravision Xing-Long, 60 polegadas. Modernidade, tecnologia e...

A TV interrompe a locução, berrando:

Televisor: Não compra! Não compra, pô!

A TV se joga de cima do rack e explode. Um pedaço que sobrou do alto-falante ainda diz, com voz fraca:

Alto-Falante: Nã...com...pra...

HARMONIUM

Um grupo de 36 duplas sertanejas fazem o comercial de TV de maior duração do mundo: 48 horas cantando em todas as emissoras de sinal aberto do país. No segundo dia, ao final do espetáculo, entra locução e letreiro:

Letreiro + locutor em off: Assistiu a este comercial até o fim? Então você precisa conhecer Harmonium.

Corta para uma pousada paradisíaca, com lagos e cachoeiras em meio à Mata Atlântica. Imagens de natureza, pássaros, borboletas e flores vão se sucedendo na tela.

Locutor em off: Harmonium Hotel Boutique. Porque, quem passou pelo inferno, merece nada menos que o paraíso.

PF do B

Um grupo de militantes pertencentes a um partido fascista canta o hino nacional diante da nossa bandeira. No final do hino, um dos partidários puxa uma pistola e dispara para cima. Achando que se iniciara um tiroteio, os outros sacam suas armas e passam a atirar uns nos outros. Em poucos segundos, estão todos mortos diante do estandarte.

Entra a flâmula do partido e assina:

Locutor em off: Vote Partido Fascista do Brasil. Armas acima de tudo, bala em cima de todos.

GATUNO’S

Um apresentador está, num estúdio, ao lado de uma Ferrari Testarossa.

Apresentador: Esta é a nova Ferrari Testarossa 2022. 480 cavalos, painel em ouro velho, 12 marchas, de zero a 100 em dois segundos.

A Ferrari sai de cena. Fica só o apresentador no estúdio.

Apresentador: Mas a gente sabe: fora bilionários e jogadores de futebol, com esse custo de vida no país, ninguém consegue comprar esse carro. Mas trago boas notícias: agora, você pode!

Entram imagens de uma escola.

Apresentador em off: Escola de Bandidagem Gatuno’s.

Aparece um grupo na sala de aula aprendendo a assaltar lojas de automóveis importados.

Apresentador em off: Os melhores professores milicianos vão te ensinar técnicas de assalto...

Um grupo de mascarados entra num carro e sai metralhando.

Apresentador em off...e as melhores rotas de fuga.

Corta para os alunos atirando com fuzis AR-15 em alvos.

Apresentador: E mais: temos escola de tiro própria.

Entra logotipo da escola.

Apresentador em off: Escola de Bandidagem Gatuno’s. Sua Ferrari na garagem em seis meses. Ou seu dinheiro de volta no Paraguai. Vem!

