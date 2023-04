Ivan Lins: "eu não paro de chorar"

Apoie o 247

ICL

Ao som da cantiga popular “Se essa rua fosse minha”, de Mario Lago e Roberto Martins, o presidente do Brasil foi recebido quando desembarcou em Shanghai. E quando foi recepcionado hoje em Pequim, no Grande Palácio do Povo, com crianças acenando bandeiras e longa passadeira vermelha, pelo presidente Xi Jinping, a música executada pela Banda do Exército da China foi “No novo tempo”, de Ivan Lins e Vitor Martins.

Vou transcrever aqui a reação de Ivan Lins, depois de ler as várias manifestações dos colegas Antonio Grassi, Zélia Duncan, Bete Mendes, Itala Nandi, Herson Capri, postada no grupo de zap Coletivo Sérgio Ricardo, de gente da cultura:

“E eu que não paro de chorar. Meu Presidente recebe as honras chinesas com minha canção, dedicada ao meu Povo amado, querido, sofrido, ao meu Brasilzinho do fundo do meu coração…pô, não consigo parar…mas sei que me está fazendo bem…obrigado, Companheiros.”

Ivan ainda fez questão de dar o crédito ao parceiro na composição:

"Gente querida, obrigado pelas gentis palavras. A imprensa está falando disso tb, mas estão esquecendo o autor das impressionantes e eternas palavras, que tornaram essa canção que se aplica a todos os momentos que o pais passa por apertos! Não estão incluindo o nome de VITOR MARTINS,o bruxo recluso e patriota até a ultima raiz de seus brancos cabelos, de seus 80 anos de vida!!! VIVA VITOR!!!!!!."

Assista ao momento:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.