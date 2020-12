Já passa da hora de se punir o presidente da República. Impeachment já! E Feliz 2021

Gilvandro Filho, do Jornalistas pela Democracia, diz que "não há como pensarmos em um 2021 feliz com dois males que destroem o Brasil: a Covid-19 e o governo atual" e defende a iniciativa da OAB de pedir impeachment de Jair Bolsonaro edit

Por Gilvandro Filho, do Jornalistas pela Democracia

O processo penal a ser movido pelo presidente da OAB contra o ex-tenente do Exercito ora no inadequado exercício da presidência da República é o mínimo que pode ser feito para contrapor as ações de uma figura política mergulhada no lixo da História. Felipe Santa Cruz anunciou que vai à Justiça pedir retratação e indenização por danos morais depois a figura em tela acusou, sem base, Daniela Santa Cruz, mulher de Felipe, de se locupletar de verbas públicas da Lei Rouanet. Irresponsável como sempre é, o presidente tem que pagar pelo que fez ou pelo que disse.

Felipe Santa Cruz tem sido alvo preferencial do chefe do desgoverno e de sua malta, desde sempre. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é filho de Fernando Santa Cruz, desaparecido político desde 1973, auge da selvageria do general Emílio Médici, o mais sanguinário dos ditadores militares do regime que aterrorizou o Brasil, entre 1964 e 1985, e ídolo do presidente e da família dele, todos fanáticos por tortura e por torturadores.

Felipe é neto de Dona Elzita Santa Cruz, cuja saga em busca do paradeiro do filho rendeu o livro “Onde Está Meu Filho?”, atualmente na segunda edição. A peitica do ex-tenente contra a mulher do advogado e presidente da OAB passa pela história da família Santa Cruz. Nem o presidente da República, nem seus filhos, nem seus irascíveis seguidores suportam qualquer pessoa que tenha, na sua história ou na sua família, um traço que seja de luta contra a ditadura militar, contra a tortura ou contra torturadores. Nada mais que isso.

Para quem tem como livro de cabeceira a biografia de um assassino feito o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, atitudes no rés do chão feito a acusação à Daniela Santa Cruz não são de se estranhar. O nível rasteiro e sem escrúpulos utilizado por esse tipo de gente vai na linha do tratamento dispensado à ex-presidente Dilma Rousseff, contra quem o ex-tenente expele seus impropérios com o mesmo conforto de quem inventou fakenews para se eleger ou incentiva ações antidemocráticas contra os demais Poderes. A desfaçatez é imoral e seria punida em qualquer lugar do mundo que não elegesse um tipo feito ele para presidir a Nação.

As ofensas assacadas pelo presidente contra Dilma recebem a repulsa até mesmo que quem participou do ato que tirou do poder a presidenta, que prendeu o ex-presidente Lula, cassando a sua candidatura, e, consequência de tudo, ajudou a eleger um candidato de conotação fascista para presidente o Brasil. Pena que isto, na prática, não tenha significado muita coisa. Já são 58 os pedidos de impeachment do presidente da República que não saem do lugar, já que a coragem seletiva do Legislativo não é a mesma que a demonstrada na hora de aprovar o impeachment de Dilma por uma crime da qual foi inocentada meses depois. E não gostam quem se chama isto de golpe.

Os pedidos de impeachment do atual presidente referem-se, em sua maioria, a outro crime hediondo cometido por ele, a condução irresponsável e inconsequente do combate à pandemia do Novo Corona Vírus. Estamos vendo o mundo inteiro começar a etapa de imunização enquanto no Brasil, vergonha mundial também nesse quesito, não se sabe quando começam a vacinar, nem de quantas seringas se dispõe. É do presidente da República, e isto é incontestável, a responsabilidade por uma parte expressiva das quase 200 mil mortes já contabilizadas, pelo exemplo que dá e pelas aglomerações que promove em torno de si. E não gostam quem se chama isto de genocídio.

A hora é de desejar um Feliz Ano Anovo. Mas, não há como pensarmos em um 2021 feliz com dois males que destroem o Brasil: a Covid-19 e o governo atual.

Vacina já!

Impeachment já!

