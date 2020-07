Jornalismo brasileiro faz um péssimo trabalho na cobertura da pandemia

O colunista Gustavo Conde afirma que a catástrofe sanitária que ora se desenrola no Brasil é também responsabilidade do jornalismo corporativo. Ele diz: “o jornalismo brasileiro faz um péssimo trabalho de cobertura à crise de coronavírus. É co-responsável pela catástrofe que prossegue em aceleração no país, pelo que fez e pelo que faz” edit