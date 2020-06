Jornalismozinho paz e amor

O colunista Gustavo Conde afirma que o jornalismo tradicional entrou em sua fase 'paz e amor'. Ele diz: "o jornalismo brasileiro é pior que Bolsonaro (...) Como dar crédito a um governo mentiroso compulsivo, que ataca todos os veículos que o criticam, que faz apologia do ódio, das armas, do golpe, do fechamento de Congresso?" edit