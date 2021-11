Tinha o treino de maratona às sete e meia no parque. Em seguida, vinha a nutricionista, a fisioterapia, a musculação na academia, a taskforce de bike. Sem contar a consulta no ortopedista para escolher o tênis mais adequado à pisada. Mas não fez nada do agendado. Estava morto edit

JUSTIÇA SOCIAL

Pediram para encher o tanque com gasolina premium. Quando o frentista foi pegar a maquinha de cartão, aceleraram forte e fugiram do posto. O mais magro disse ao outro:

- Agora pro açougue!

ETAPAS

Concebeu. Arquitetou. Planejou. Esboçou. Executou. Lapidou. Revisou. Enfim estava pronto seu mais novo erro.

SEM TÍTULO

- Saiu daqui falando que ia visitar a mãe. Eram 11 horas da noite. Entendi, a sogra não é mais criança, asmática, vive mais pra lá do que pra cá. Acordei com o galo cantando. Só eu na cama. Teu celular mudo. Oito, nove, dez, meio-dia. Nada de notícia. A sogra manda áudio. Chiando de preocupada. Pois é, ninguém tinha ido visitar a velha. Agora, chega 24 horas depois, com a cara mais limpa do mundo. E com uma roupa diferente da que saiu. O que tem pra me dizer?

- Eita-lelê!

PAZ

A guerra, com muitas perdas de parte a parte, durava décadas. De um lado, os lobos carnívoros. Do outro, as cabras vegetarianas. Como as forças dos combatentes já se esvaíam, foi chamada uma coruja para arbitrar o conflito.

Depois de ouvir todos os lados, a macróbia ave reuniu-se com as lideranças dos litigantes. Houve uma longa conversa numa charneca sombria. Saíram de lá trazendo uma solução que satisfez a todos. Lobos e cabras, a partir daquela data, passariam a comer hambúrguer orgânico.

ESTADO INTERESSANTE

Apareceu de barriguinha. Não era o que pensava.

A gravidez psicológica acabou em psicose.

MINIBIO

Luís de Camões. Estudou Semiótica na Universidade de Coimbra. Em seguida, desenvolveu mestrado na Universidade Paris 4 Sorbonne. Sua dissertação versou sobre “a coisidade da coisa não-dita”. Em Oxford concluiu pós-doutorado com a tese “A intertextualidade de Luís na obra de Camões e outras rasuras, cesuras e usuras incontornáveis”. Deu aulas, como professor-titular de Linguística aplicada às grandes navegações, nas caravelas Santa Maria, Pinta e Nina. Também foi poeta.

SEPARAÇÃO

- E teu irmão, se acertou com a ex-mulher?

- Que nada.

- Coitado.

- Já teve até que vender o anel do casamento pra ajudar a pagar pensão.

AGENDA

Devia acordar às seis da manhã para a meditação. Tinha o treino de maratona às sete e meia no parque. Em seguida, vinha a nutricionista, a fisioterapia, a musculação na academia, a taskforce de bike. Sem contar a consulta no ortopedista para escolher o tênis mais adequado à pisada. Mas não fez nada do agendado. Estava morto.

TELEFONEMA

- Funerária, boa tarde.

- Por favor, uma informação sobre sepultamentos.

- Seria para o senhor mesmo?

