Laranja é a cor da morte em Petrópolis. Sepe! Socorro!

Dia 24 de maio de 2021, em Petrópolis, os professores terão que se apresentar em seus Colégios de origem, ou melhor dizendo, se apresentarão na PONTA DA PRAIA, expressão utilizada por “um bom representante do laranjal”.

Aliás, falando em laranja, hoje trago à baila aqui nesta Casa progressista e comprometida com a verdade, um fato desumano que está para acontecer. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a SEEDUC-Rj avaliou ser possível um retorno presencial nesta “fria” cidade petropolitana, assim como em outros municípios do RJ - e listagens postadas na Secretaria supracitada, não me permitem mentir.

Uma verdadeira batalha travada, entre exercer o magistério e não morrer, com as autoridades de meia pataca fazendo “Salamê Minguê" para escolher quem vai e quem não vai às salas de aulas tecnicamente e literalmente insalubres que sempre coexistiram com professores especialistas, mestres, e doutores mal remunerados.

Na Escola Pública ( que deveria ser o modelo da educação no país): falta do papel higiênico ao ovo, perpassando por gestões antidemocráticas e totalitárias, que regem com punho mediocrizado; docentes e discentes através do grito e da intimidação.

Só que agora se trata da vida biológica, da sobrevivência. Participei com muito apreço, através de gentil convite por parte do deputado David Miranda, de reunião virtual, na última quinta-feira, dia 20 de maio, e percebi vontade política no grupo presente lá, incluindo o David, que fez uma bela narrativa de sua saga. Todos foram uníssonos ao se mostrarem bem à Esquerda, na luta contra a barbárie que governa o pais; mostrando como pano de fundo, a luta contra DESIGUALDADES SOCIAIS, sob o lema: “Por um PSOL independente e anticapitalista”. É muito bom ver o Esquerdismo na vanguarda das lutas sociais; seja no PT; seja no PCO, ou seja no PSOL.

Outro dado precípuo que quero ressaltar neste artigo (vem do DIESE): "DESLIGAMENTO POR MORTE NO EMPREGO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO SALTA 106, 7 % DURANTE A PANDEMIA DE COVID".

E agora SEPE? de onde virá o socorro para evitar que PROFESSORES E ALUNOS MORRAM, sob o tom LARANJA da bandeirola genocida. Espero que não venha do PELEGUISMO!

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.