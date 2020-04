Lênin, 150 anos

"Nenhuma outra personalidade foi tão relevante para as lutas e a emancipação da classe trabalhadora nos últimos 120 anos", resume o jornalista Breno Altman ao falar sobre Vladimir Ilyich Ulianov, codinome Lênin edit

Nascia, no dia 22 de abril de 1870, em Ulianovsky, na Rússia, o maior de todos os revolucionários da história, Vladimir Ilyich Ulianov, codinome Lênin.

Sua obra teórica e prática, no comando do Partido Bolchevique e da primeira revolução socialista que o mundo conheceu, é um legado incomparável, que estabeleceu o marco fundamental do século XX.

Nenhuma outra personalidade foi tão relevante para as lutas e a emancipação da classe trabalhadora nos últimos 120 anos.

O estudo das ideias e da ação política de Lênin é imprescindível a todos os homens e mulheres que efetivamente desejem mudar o mundo.

A esquerda somente foi capaz de ser uma efetiva alternativa de poder e projeto civilizatório quando teve como referência, adequadas às condições concretas de tempo e espaço, as grandes lições do maior líder do movimento comunista.

