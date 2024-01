Lenin: legado eterno

Apoie o 247

Posso estar usando o conceito de maneira errônea, mas constantemente aproprio-me do pensamento de Lenin: a análise concreta da situação concreta [é a alma viva, a essência do marxismo]. Vladimir Ilyich Ulianov (1870-1924) esteve à frente de um dos mais importantes movimentos do século XX, a Revolução Russa. Ela pode ser considerada um raio em céu azul e o pensamento de Lenin, um norte para seguir. Há pouco, nos quatro anos de trevas em que o inominável esteve à frente da República brasileira, pensava: o que fazer? E a resposta vinha de imediato. Ou seja, a análise concreta da situação concreta. Em outras palavras, o que foi aquele período nos aspectos pessoais e coletivos? Individualmente, tínhamos de ter atenção a nossa condição de saúde pois a extrema direita esteva no poder e, por opção, inviabilizou o melhor atendimento de saúde ao povo, impediu a população de se proteger da pandemia, o que afetou a coletividade.

Analisar a situação concreta do Brasil indicou que era preciso fazer todos os esforços possíveis para eleger Lula nas últimas eleições presidenciais, ou o País cairia no limbo e sem possibilidade de retorno. Tal observação se comprovou acertada. Com Lenin é possível examinar o que está em jogo no mundo. A situação concreta de bloqueio econômico a Cuba e a Venezuela, por exemplo, é uma tentativa de os EUA apreender o território cubano e o petróleo venezuelano. Mas, os seus povos são fortes e a as revoluções em ambos os países se mantêm. O leninismo indica que a América Latina continuará sendo alvo do imperialismo dos Estados Unidos se Donald Trump vencer as eleições desse ano. E que, apesar de Milei, a região deve se unir em torno do Brasil de Lula para se manter resistente as investidas externas.

Da mesma forma, continuando na seara internacional, a concretude da situação permite compreender que o povo palestino está sendo exterminado, sem piedade. Analisar concretamente a realidade faz vislumbrar que alguns países do continente africano gratamente se levantam contra o imperialismo europeu e estadunidense. Essas nações se colocam dessa forma devido a suas referências, os seus líderes marxistas, Burkina Faso à frente. Sobre a Europa, apoiar-se em Lenin é obrigação: a Otan tem de ser neutralizada urgentemente ou o continente não terá paz. Mais: não há possibilidade de a Ucrânia, falida, governada por um farsante, corrupto, vencer a Rússia.

Nessa celebração de 100 anos sem o revolucionário Lenin, façamos o que ele nos ensinou: a análise concreta de situações concretas. Somente dessa maneira nos manteremos na trilha correta. Esse é o caminho da derrubada do capitalismo e da emancipação da humanidade.

